Cómo sigue Lorenzo, el bebé que sufrió graves quemaduras al caerle un termo en un colectivo

Lorenzo, el bebé de seis meses que sufrió graves quemaduras luego de que un termo con agua caliente cayera sobre él durante un viaje en colectivo, evoluciona favorablemente y ya no necesita asistencia respiratoria. El pequeño permanece internado en el Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn , donde recibe atención por las lesiones que sufrió en distintas partes del cuerpo.

Su papá, Nathan Fernández, confirmó que el niño logró superar la etapa más delicada de su cuadro. “Es inexplicable cómo una criatura de seis meses pone de su voluntad para afrontar estas cosas. El gordito va demostrando que es fuerte”, expresó.

Según explicó el hombre a Diario Jornada, Lorenzo había ingresado al hospital con un cuadro complicado, pero durante las últimas horas presentó una evolución positiva. “El martes llegó con un cuadro bastante complicado al hospital, pero ayer mostró una evolución favorable: ya pudo respirar por voluntad propia y se le sacó el respirador”, relató.

Aunque la evolución es alentadora, Lorenzo todavía deberá permanecer bajo cuidado médico. La internación se extendería por un mínimo de 15 días, aunque el plazo dependerá de la evolución de las quemaduras y de las evaluaciones que realicen los especialistas.

El bebé sufrió lesiones por agua caliente en diferentes zonas del cuerpo , entre ellas el torso, la parte baja del abdomen, el cuello, el mentón y el brazo izquierdo.

Durante las primeras horas permaneció en terapia intensiva y recibió asistencia respiratoria. Ahora continúa internado en el área de Pediatría.

La familia espera que los médicos puedan determinar con mayor precisión el grado de las quemaduras y establecer cómo continuará el tratamiento y las curaciones.

Cómo ocurrió el accidente

El episodio ocurrió durante un viaje en un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto entre Puerto Madryn y Viedma.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, un joven de 26 años intentaba acomodar un equipo de mate en el portaequipaje ubicado sobre los asientos cuando el termo que llevaba cayó y derramó agua caliente sobre Lorenzo, que viajaba en brazos de su mamá.

El recipiente habría sido de telgopor y tenía problemas con el cierre, según el relato difundido sobre el accidente. El padre del bebé no se encontraba en el colectivo al momento del hecho. Estaba en Viedma y emprendió el regreso a Puerto Madryn luego de enterarse de lo ocurrido.

“Venía en camino a Puerto Madryn pensando dónde estará quemado, qué se quemó, cómo será la gravedad. Siendo muy sincero, me esperaba lo peor”, contó Fernández.

Por el hecho, un joven de 26 años quedó imputado por lesiones graves culposas, mientras la Fiscalía de Chubut continúa investigando las circunstancias del accidente.

La imputación es provisoria y apunta a determinar si una conducta imprudente o negligente provocó las lesiones sufridas por el bebé.

Mientras Lorenzo permanece hospitalizado, sus padres deben sostener una estadía prolongada en Puerto Madryn. La familia inició una campaña de colaboración para afrontar los gastos derivados de la internación, alimentación, traslados y las necesidades del bebé.