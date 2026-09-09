Solo 8 capítulos: la miniserie ideal para ver completa en una tarde

Esta miniserie mezcla terror y humor negro en episodios de menos de media hora y está disponible actualmente en HBO Max Argentina.

La miniserie de HBO está protagonizada por Michelle de Swarte y combina comedia negra con elementos de terror.

Una historia corta, extraña y bastante diferente puede ser suficiente para ocupar una tarde completa. El bebé (The Baby) es una miniserie de HBO que apuesta por el terror y la comedia negra en apenas ocho capítulos, todos de alrededor de media hora. Actualmente puede verse en HBO Max Argentina.

La protagonista es Natasha, una mujer de 38 años que disfruta de una vida sin demasiadas responsabilidades y que, además, tiene muy claro que no quiere convertirse en madre. Sin embargo, la aparición inesperada de un bebé altera por completo su rutina y la coloca frente a una situación cada vez más difícil de explicar.

Una miniserie que mezcla terror con humor negro Desde el comienzo, El bebé evita convertirse en una historia convencional sobre maternidad. La miniserie utiliza situaciones absurdas, momentos incómodos y elementos directamente inquietantes para construir una comedia de terror que juega constantemente con las expectativas. El bebé que aparece en la vida de Natasha parece adorable a simple vista, pero pronto comienza a mostrar un costado mucho más perturbador. A partir de ahí, la protagonista intenta descubrir de dónde salió, por qué llegó precisamente hasta ella y cómo puede recuperar la vida que tenía antes.

La producción está protagonizada por Michelle de Swarte, acompañada por Amira Ghazalla y Amber Grappy. También participan Sinéad Cusack, Tanya Reynolds, Shvorne Marks, Isy Suttie y Patrice Naiambana.

Los ocho capítulos de la miniserie duran alrededor de media hora y pueden verse completos durante una tarde. HBO Una miniserie de HBO que se termina rápido El bebé fue creada por Siân Robins-Grace y Lucy Gaymer como una producción limitada de ocho episodios. HBO la presentó como una mirada oscura y cómica sobre la maternidad desde la perspectiva de una mujer que no desea ser madre.