Tragedia en Guaymallén: una mujer y un niño murieron tras caer a un pozo séptico

El niño fue encontrado inconsciente y trasladado al Hospital Notti. Pese a los esfuerzos médicos, no lograron reanimarlo.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche en una vivienda del barrio Buenos Vecinos (Imagen ilustrativa).

Una mujer y un niño, de 61 y 2 años respectivamente, murieron este miércoles por la noche luego de caer a un pozo séptico en una vivienda del barrio Buenos Vecinos, en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 21.40 y generó un amplio operativo de emergencia en el lugar.

De acuerdo con la información policial, el episodio se produjo en una casa ubicada en la manzana A, casa 32, del citado barrio. El primer aviso alertó sobre la caída de un menor al pozo séptico. Cuando el personal policial llegó al domicilio, los vecinos ya habían logrado extraer del interior a Miriam Isabel Videla y al niño Borja Lionel Berardi Panini.

Qué se sabe de la tragedia en Guaymallén Según el reporte, Videla se encontraba sin vida, mientras que el menor estaba inconsciente. Ante esa situación, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación y el niño fue trasladado hasta el Hospital Notti. Las maniobras de reanimación continuaron en el centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se constató posteriormente el fallecimiento del niño de 2 años.

En tanto, en el domicilio intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento de la mujer y diagnosticó muerte por sumersión, de acuerdo con el parte policial.