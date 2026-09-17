Tragedia en Guaymallén: una mujer y un niño murieron tras caer a un pozo séptico
El niño fue encontrado inconsciente y trasladado al Hospital Notti. Pese a los esfuerzos médicos, no lograron reanimarlo.
Una mujer y un niño, de 61 y 2 años respectivamente, murieron este miércoles por la noche luego de caer a un pozo séptico en una vivienda del barrio Buenos Vecinos, en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 21.40 y generó un amplio operativo de emergencia en el lugar.
De acuerdo con la información policial, el episodio se produjo en una casa ubicada en la manzana A, casa 32, del citado barrio. El primer aviso alertó sobre la caída de un menor al pozo séptico. Cuando el personal policial llegó al domicilio, los vecinos ya habían logrado extraer del interior a Miriam Isabel Videla y al niño Borja Lionel Berardi Panini.
Qué se sabe de la tragedia en Guaymallén
Según el reporte, Videla se encontraba sin vida, mientras que el menor estaba inconsciente. Ante esa situación, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación y el niño fue trasladado hasta el Hospital Notti. Las maniobras de reanimación continuaron en el centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se constató posteriormente el fallecimiento del niño de 2 años.
En tanto, en el domicilio intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento de la mujer y diagnosticó muerte por sumersión, de acuerdo con el parte policial.
La investigación del caso quedó bajo intervención de la Oficina Fiscal N.º 1, a cargo de la fiscal Marisol Parra, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.