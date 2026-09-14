La transformación de un predio de Guaymallén tras la demolición de un aguantadero

El gobernador Alfredo Cornejo recorrió junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente de Guaymallén , Marcos Calvente, las obras realizadas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Paraguay. El espacio fue recuperado luego de que en julio se demolieran construcciones que, según la Provincia, eran utilizadas como aguantadero .

La intervención permitió modificar por completo el entorno del CIC y sumar infraestructura para actividades comunitarias, deportivas y de atención sanitaria. Durante la recorrida, Cornejo destacó el resultado de las obras y sostuvo: “Acá había un aguantadero que tiramos abajo y hoy, dos meses después, el lugar quedó completamente recuperado”.

El mandatario provincial también remarcó que la intervención forma parte de una estrategia para actuar sobre inmuebles abandonados o utilizados para esconderse, organizar actividades delictivas o comercializar estupefacientes. En ese sentido, destacó el respaldo de la recientemente aprobada Ley Antiaguantaderos, impulsada por el Ejecutivo provincial.

Luego de la demolición, la Municipalidad de Guaymallén avanzó con una intervención integral en el CIC y sus alrededores. Los trabajos incluyeron la construcción de muros y contrapisos, reparaciones en techos y revoques, colocación de cielorrasos en aulas y oficinas y la renovación de las instalaciones eléctricas.

También se realizaron arreglos en los baños y murales, además de la construcción y recuperación de veredas internas y externas. El predio incorporó rampas de acceso al centro de salud, un nuevo cierre perimetral y iluminación LED en la cancha y el espacio exterior.

De esta manera, el lugar cuenta actualmente con sectores destinados al deporte y la recreación, atención sanitaria y actividades de organizaciones sociales y centros de jubilados. Para Cornejo, la recuperación implica que un espacio que estaba asociado al delito vuelva a tener una función dentro de la comunidad.

“Un aguantadero menos no es solamente una construcción que se derriba. Es un lugar que deja de estar al servicio del delito y puede volver a ser parte del barrio. Ese es el cambio que queremos multiplicar en Mendoza”, afirmó el Gobernador.

Cornejo mostró cómo quedó el predio de Guaymallén donde demolieron un aguantadero. Prensa Gobierno de Mendoza

Cuántos inmuebles fueron intervenidos en Mendoza

La recuperación del predio del barrio Paraguay se suma a las acciones realizadas desde octubre de 2025, cuando comenzó el Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con Fines de Seguridad Pública y Ciudadana.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y Justicia inició 60 expedientes vinculados con propiedades abandonadas o relacionadas con situaciones que afectan la seguridad de los vecinos. Hasta el momento, el programa derivó en 23 intervenciones concretas.

Entre ellas se contabilizan 13 demoliciones realizadas en Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras; cuatro inmuebles tapiados en Godoy Cruz y Guaymallén; y otras seis medidas preventivas en propiedades ubicadas en Ciudad, Guaymallén y Las Heras.

Las acciones se realizan en conjunto con los municipios, tanto para intervenir los inmuebles como para avanzar posteriormente, cuando las condiciones lo permiten, en la recuperación y puesta en valor de esos espacios.

El mensaje de Cornejo en redes

A través de sus redes sociales, Cornejo volvió a destacar la transformación realizada en el barrio Paraguay y vinculó la recuperación del predio con la política provincial contra los llamados aguantaderos.

“Donde había un aguantadero, hoy hay un espacio recuperado para los vecinos”, expresó el Gobernador, quien enumeró entre las mejoras realizadas la iluminación, las veredas, la cancha, los espacios recreativos y las obras en el Centro Integrador Comunitario.

Donde había un aguantadero, hoy hay un espacio recuperado para los vecinos.



En el barrio Paraguay demolimos construcciones que estaban al servicio del delito y, junto al Municipio de Guaymallén, transformamos el lugar con iluminación, veredas, una cancha, espacios recreativos y… pic.twitter.com/SVao2l24Xy — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 15, 2026

Cornejo también remarcó que el programa ya permitió iniciar 60 expedientes y concretar 23 intervenciones sobre inmuebles abandonados o vinculados con actividades delictivas. Además, señaló que la aprobación de la Ley Antiaguantaderos le otorga respaldo legal a esta estrategia y sostuvo que el objetivo es convertirla en una política de Estado.