Demolieron una vivienda usurpada que era utilizada como aguantadero en Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén avanzó con la demolición de una vivienda ubicada en Rodeo de la Cruz , señalada como un punto de actividad ilegal. El inmueble era utilizado por delincuentes como lugar de resguardo de objetos robados y presunto acopio de drogas, generando preocupación entre los vecinos de la zona.

El procedimiento se llevó a cabo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, en el marco de una estrategia coordinada para intervenir propiedades vinculadas a hechos delictivos. La actividad contó con la presencia de la ministra Mercedes Rus y del intendente Marcos Calvente, quienes supervisaron el operativo en el lugar.

Antes de la demolición, las autoridades firmaron un convenio que formaliza la adhesión del municipio a un nuevo protocolo provincial. Este esquema busca agilizar los tiempos para intervenir inmuebles utilizados con fines ilegales, ya sea mediante el tapiado o la demolición, evitando demoras administrativas que en el pasado complicaban este tipo de acciones.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que se trata de la cuarta intervención conjunta con la cartera de Seguridad, y la segunda demolición ejecutada bajo esta modalidad. Según explicaron, anteriormente los procesos requerían atravesar instancias judiciales y administrativas que no siempre acompañaban la urgencia de los casos, incluso cuando existían reiteradas denuncias por usurpación o actividades ilícitas.

Con la implementación del nuevo mecanismo, el municipio apunta a responder con mayor rapidez ante situaciones que afectan la seguridad pública. Además del impacto en materia delictiva, se busca mejorar el entorno urbano, ya que muchas de estas propiedades abandonadas terminan convirtiéndose en focos de conflicto social y problemas sanitarios.

El intendente Calvente remarcó que los costos de los operativos son asumidos por la comuna, incluyendo no solo la demolición sino también las tareas posteriores. Entre ellas, se contempla la remoción de escombros y el cierre del terreno para evitar nuevas ocupaciones y garantizar condiciones de seguridad.

Por su parte, la ministra Rus subrayó que esta intervención se suma a otras realizadas en distintos puntos de la provincia. Según detalló, ya se contabilizan once acciones dentro de este plan, orientado a desarticular espacios que concentran actividades ilegales, desde el ocultamiento de bienes sustraídos hasta la comercialización de estupefacientes.

En relación con el caso puntual de Rodeo de la Cruz, la funcionaria indicó que el inmueble había sido usurpado y que existían evidencias de su uso para actividades ilícitas. Esta situación, explicó, generaba un impacto directo en la seguridad de los vecinos y deterioraba la convivencia en el barrio.

Finalmente, desde el Ministerio señalaron que se respetan los derechos de los titulares registrales durante todo el procedimiento. En muchos casos, indicaron, las acciones representan un alivio para los propietarios, quienes también se ven perjudicados por la ocupación ilegal o el uso indebido de sus inmuebles.