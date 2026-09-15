Quince motocicletas quedaron fuera de circulación tras distintos controles viales en Guaymallén

Los controles se realizaron en Guaymallén y dejaron motocicletas y automóviles retenidos por distintas irregularidades que impedian su circulación.

Durante los controles se retuvieron motos y autos que circulaban con distintas irregularidades e infracciones.

Quince motocicletas y un automóvil fueron retirados de circulación durante una serie de controles viales realizados en Guaymallén, donde los inspectores detectaron distintas irregularidades en vehículos que transitaban por la zona de calles Godoy Cruz y Tirasso. En total, fueron revisadas 40 motos y 15 automóviles.

Los operativos se realizaron en el marco del Plan Integral de Seguridad Vial, con participación de personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), Policía Vial y agentes municipales.

Entre las faltas detectadas aparecieron conductores que circulaban sin licencia, sin seguro o con documentación obligatoria incompleta, además de vehículos que presentaban otras deficiencias. También se encontraron motos sin espejos o patente, escapes que no cumplían con la reglamentación y licencias vencidas.

Las irregularidades que dejaron 15 motos retenidas Los controles alcanzaron tanto a motocicletas de alta y baja cilindrada como a automóviles. De los vehículos inspeccionados, 15 motos y un auto terminaron retirados de circulación debido a las distintas infracciones constatadas. En paralelo, se confeccionaron 30 actas por las faltas detectadas durante los procedimientos.

Durante los procedimientos se efectuaron además controles para determinar si los conductores circulaban bajo los efectos del alcohol. Todos los test realizados dieron resultado negativo.