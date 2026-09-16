Caminaba por la vía pública, la encañonaron y le robaron una bicicleta en Guaymallén

La víctima se desplazaba en bicicleta por Mathus Hoyos y Maure cuando fue sorprendida por un hombre que la amenazó con un arma y le robó el rodado

La víctima fue interceptada por el malviviente, que bajo amenazas con arma de fuego le robó la bicicleta. (Foto ilustrativa)

Una mujer de 39 años fue víctima de un robo a mano armada ocurrido durante la madrugada , cuando circulaba en bicicleta por la zona de calles Mathus Hoyos y Maure, en Guaymallén, donde un malviviente la interceptó y, bajo amenazas con arma de fuego, le sustrajo el rodado.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 3.35, cuando la víctima se desplazaba por la vía pública con el rodado. En ese momento fue sorprendida por el delincuente, quien sacó un arma, la amenazó y le sustrajo una bicicleta rodado 29.

Escapó del lugar con la bicicleta Tras apoderarse del vehículo y antes de la llegada de los efectivos, el atacante emprendio la fuga hacia el interior del barrio Alameda, donde perdió de vista a la víctima.