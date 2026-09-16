Robó el termotanque de una mueblería, lo abandonó durante una fuga y terminó detenido en Capital

El recorrido del sospechoso quedó registrado por cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el robó el artefacto.

El sospechoso fue captado por cámaras de seguridad cuando cometía el robo del artefacto. (foto ilustrativa).

Un hombre de 46 años fue detenido en Capital luego de ser señalado por el robo de un termotanque de una mueblería ubicada sobre calle Las Heras al 400. El artefacto fue recuperado durante el procedimiento después de que el sospechoso lo abandonara mientras intentaba escapar.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20.20, cuando una mujer que trabajaba en el comercio denunció a través de un llamado a la línea de emergencia 911 que un individuo había sustraído un termotanque que se encontraba a pocos metros del local.

Quedó grabado por cámaras de seguridad Mientras se realizaban las primeras actuaciones, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el recorrido del sospechoso. Los registros mostraron que había retirado el artefacto del comercio y que luego comenzó a desplazarse por la zona.

Sin embargo, al advertir la presencia de los efectivos, abandonó el termotanque y continuó la fuga a pie por calle General Paz. Posteriormente tomó por calle Patricias Mendocinas hacia el sur.

Tras una intensa persecución, el hombre fue finalmente detenido y trasladado a comisaría, mientras que el termotanque fue recuperado y quedó secuestrado como parte de las actuaciones.