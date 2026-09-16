Un motociclista resultó herido tras un accidente con un auto en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió durante la tarde de este miércoles en la esquina de J. V. González y General Paz. El motociclista fue trasladado a una clínica.

Un motociclista resultó herido tras chocar con un auto la tarde de este miércoles en Godoy Cruz. El siniestro ocurrió en el cruce de calles J. V. González y General Paz y, como consecuencia del accidente, el conductor de la moto sufrió politraumatismos y tuvo que ser trasladado a una clínica.

El accidente ocurrió alrededor de las 17.30 y fue informado a través de un llamado a la línea de emergencias 911. Desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El choque y las lesiones del motociclista Al arribar al lugar, los efectivos constataron que habían colisionado una motocicleta de 400cc y un Fiat Cronos. Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron en la citada intersección godoicruceña.

Como consecuencia del choque, el motociclista, de 58 años, sufrió un politraumatismo moderado. Fue asistido por personal médico y posteriormente trasladado hasta la clínica A Mano.

Por su parte, el conductor del rodado mayor, un joven de 28 años, no resultó lesionado, de acuerdo con la información policial. Además, se le practicó el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, cuyo resultado fue negativo