El desgarrador relato de los minutos posteriores a la tragedia del pozo séptico en Guaymallén

Una mujer de 61 años y un niño de casi 2 años murieron después de caer a un pozo séptico ubicado en el patio de una vivienda del barrio Buenos Vecinos de Guaymallén , en un hecho que todavía es investigado. Entre los primeros vecinos que llegaron para ayudar estaba una enfermera que vive en una esquina cercana. Al escuchar los gritos, salió de su casa y se encontró con la desesperación de la familia y de quienes intentaban sacar a las dos personas del interior del pozo .

“Pasó una tragedia con unos vecinos, yo vivo en la esquina, soy enfermera”, contó la mujer al reconstruir los minutos posteriores al accidente. Según relató, al principio pensó que podía tratarse de una persona que había sufrido una descompensación, pero rápidamente comprendió la gravedad de la situación.

La enfermera contó que pidió ayuda a los gritos y que su marido fue a buscar a otras personas para poder sacar a las víctimas. Finalmente, entre tres vecinos consiguieron extraer a la mujer y al pequeño del pozo .

“Los dos estaban inconscientes”, recordó sobre el momento en que pudo acercarse a las víctimas. La vecina explicó que no podía precisar la profundidad del pozo, aunque señaló que este tipo de instalaciones en las viviendas de la zona pueden alcanzar varios metros.

Cuando lograron sacar a la mujer y al niño, la situación era crítica. La vecina comenzó a realizar maniobras de reanimación al pequeño y pidió que avisaran a la Policía para que pudiera ser trasladado rápidamente al Hospital Notti.

El intento por salvar al niño

La mujer explicó que trabaja como enfermera en neonatología y que, ante la emergencia, concentró sus esfuerzos en asistir al bebé. Según su relato, el pequeño no tenía pulso cuando ella comenzó las maniobras de RCP.

La demora de la ambulancia llevó a que la vecina pidiera a los policías que trasladaran al niño hasta el Notti. El pequeño fue llevado de urgencia mientras continuaban los intentos de reanimación y, posteriormente, los médicos del hospital confirmaron su fallecimiento.

La mujer de 61 años, identificada como Miriam Isabel Videla, murió en el lugar. El niño, identificado como Borja Lionel Berardi Panini, tenía casi 2 años; la investigación busca establecer con precisión cómo se produjo la caída y qué ocurrió dentro del pozo.

Qué se sabe de la caída

La reconstrucción de los primeros momentos todavía no permite establecer como definitiva una explicación sobre cómo terminaron ambos en el pozo. La vecina entrevistada también evitó hacer una afirmación sobre lo ocurrido: “No sé, la verdad que no sé. No sé, la verdad que es una tragedia”, dijo consternada.

De acuerdo con información difundida tras las primeras actuaciones, el pozo estaba ubicado en el patio de la vivienda y se realizaron peritajes para determinar las circunstancias del accidente. La causa quedó bajo investigación de la Justicia y se busca reconstruir la secuencia que terminó con la muerte de la mujer y el niño.

Para la vecina que participó del rescate, quedan los minutos de desesperación en los que familiares y habitantes de la zona intentaron hacer todo lo posible para sacar a las víctimas. “Entre tres personas lograron sacar a la señora y al bebé”, recordó sobre ese momento, antes de que comenzara el intento de reanimación que continuó hasta el traslado del pequeño.