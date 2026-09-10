Tragedia en Colombia: un bus escolar volcó y dejó dos muertos y 35 estudiantes heridos

Una estudiante y el conductor de un autobús escolar fallecieron en un accidente de tráfico en el municipio de Morroa , en el departamento de Sucre (norte de Colombia), en el que además resultaron afectados 35 alumnos, informó este jueves el Ministerio de Educación.

El accidente ocurrió en la tarde del miércoles cuando los estudiantes de la Institución Educativa Cristóbal Colón regresaban a sus hogares tras finalizar la jornada escolar.

"El bus impactó con una volqueta (camión de carga) que venía en la vía cargada de material", expresó la gobernadora de Sucre, Lucy García, en un video divulgado en redes sociales. Según informó el Ministerio de Educación en un comunicado, la entidad departamental en activó su plan de atención y trasladó a los estudiantes heridos a los centros de salud más cercanos.

Según el rector de la Institución Educativa Cristóbal Colón, Alfredo Samur Chamorro, 18 estudiantes fueron dados de alta el mismo día del accidente, mientras que dos permanecen en una unidad de cuidados intensivos (UCI) , aunque están fuera de peligro, y otros diez continúan hospitalizados en observación sin lesiones graves.

El impacto destruyó buena parte de la carrocería de la buseta escolar y dejó a varios estudiantes atrapados entre los restos . Los primeros en llegar fueron habitantes de la zona, que colaboraron en las tareas de rescate mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.

Una de las principales hipótesis apunta a una posible falla en los frenos del vehículo mientras descendía por la loma de La Peñata. Sin embargo, se trata de una versión preliminar que deberá ser determinada mediante las pericias técnicas. Los investigadores también intentarán establecer en qué condiciones mecánicas circulaba, cómo se desarrollaba el servicio de transporte escolar y qué provocó que el conductor perdiera el control.

El desesperado llamado de un estudiante a su padre

La magnitud del accidente también quedó reflejada en el relato de Deibinson Pérez Chávez, padre de uno de los estudiantes que viajaba en el vehículo. El hombre contó a El Meridiano que recibió una llamada de su hijo poco después del impacto.

“Papi, nos accidentamos aquí en La Peñata. Quiero que nos mandes unas ambulancias porque hay muchos heridos”, le dijo el joven. Según relató Pérez Chávez, su hijo no solo pidió ayuda para él, sino que manifestó su preocupación por sus compañeros. “Lo único que quiero es que manden muchas ambulancias para acá, porque todos los compañeros míos están heridos”, recordó el padre.