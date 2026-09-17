La Justicia confirmó que no hubo encuentros clandestinos entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un apart porteño

En medio de la causa judicial que lo involucra, Facundo Moyano presentó un escrito ante la Justicia porteña para solicitar el levantamiento de la orden perimetral que le prohíbe acercarse a su novia, la modelo Candela Arizaga . La solicitud del exdiputado se suma a un pedido idéntico realizado por la propia Arizaga. Sin embargo, la Fiscalía decidió mantener vigentes las medidas cautelares de protección mientras avanza con la recolección de pruebas.

Los abogados defensores de Moyano fundamentaron el reclamo al sostener que las declaraciones testimoniales recabadas en el expediente no aportaron elementos de convicción que ratifiquen los hechos imputados. Pese a los planteos de ambas partes para dejar sin efecto la medida, la Fiscalía sostiene la restricción que le impide al dirigente acercarse a menos de 300 metros de la modelo o entablar cualquier tipo de contacto.

El Ministerio Público Fiscal porteño confirmó que no existió un encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel en medio de las restricciones impuestas por la causa en la que el sindicalista está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

“No fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro -sin fecha precisa­- entre Moyano y Arizaga”, destaca el informe.

La denuncia surgió días atrás ante un supuesto encuentro del acusado y la joven en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado en el centro porteño, lo que implicaba una falta grave en torno a las restricciones que tiene Moyano en su contra, lo que podía provocar su detención.

De las tareas analizadas se obtuvo que el ex diputado ingresó al establecimiento el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre y utilizó la habitación 603.

El martes 15 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público Fiscal, junto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo, se hizo presente en el hotel ubicado en la avenida Belgrano al 538.

Allí los agentes fueron recepcionados por una empleada, quien otorgó voluntariamente el DVR del establecimiento, el cual fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia a la sede de la calle Chacabuco al 151 para su análisis.

Con los elementos reunidos y las pericias concretadas, se confirmó que no hay registro de que Arizaga estuvo en dicho hotel durante la estadía de Moyano.

Por último, en el informe se dejó constancia también que se tomo conocimiento de la historia de Instagram que la influencer había publicado en redes sociales.