¿Contra Facundo Moyano? El llamativo posteo de Candela Arizaga que sorprendió a todos

En medio de la nueva investigación que tiene a Facundo Moyano por una probable violación de la perimetral, Candela Arizaga compartió un llamativo posteo en sus redes sociales. Todo sucedió luego de la información que salió a la luz sobre una supuesta tercera en discordia.

La mujer en cuestión se llama Sol Sánchez, una reconocida modelo e influencer que, además, se desempeña profesionalmente en el rubro del real estate ubicado en la zona de Puerto Madero. En este punto destacaron en Primicias Ya (canal América) que la mujer es una expareja de un amigo del sindicalista.

Candela Arizaga sorprendió con una publicación que para muchos fue dirigida hacia Facundo Moyano, ya que da a entender que hubo una situación que la lastimó: "No le debés ni una sola gota de empatía a quien no pensó en ti mientras hacía exactamente lo que sabía que te iba a lastimar".

El posteo de Candela Arizaga que sorprendió a todos El posteo de Candela Arizaga. Instagram: @candelamagaliok. La relación entre Sol Sánchez y habría sido más que un breve affaire. Según Pochi, panelista de Puro Show, el vínculo se habría mantenido durante un año, incluyendo viajes al exterior del país: "A mí lo que me cuentan es que salieron un año, o sea que ella seguía en su relación con Moyano mientras que él estaba también con Candela. Ella habría finalizado su vínculo con Facundo Moyano dos semanas antes de todo el episodio vivido acá en Belgrano".