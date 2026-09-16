Una reconocida modelo anunció su separación tras años de relación y un hijo en común: "Caminos separados"

Una conocida modelo argentina decidió ponerle punto final a su historia de amor y lo comunicó en redes sociales.

En las últimas horas se confirmó una noticia que causó una enorme sorpresa no solo en el mundo del espectáculo, sino también en el de la música. Es que una reconocida modelo de nuestro país le puso punto final a su historia de amor y se separó de su pareja famosa luego de 8 años de relación.

Se trata nada más y nada menos que de J Balvin y Valentina Ferrer, figura argentina. Quien decidió confirmar la noticia fue la propia Valentina mediante un comunicado contundente en su cuenta de Instagram, mientras que él decidió mantener silencio y no compartió el escrito, como suele suceder en otras separaciones de famosos.

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer algo mejor para nuestra familia", siguió escribiendo Valentina en el comunicado que sorprendió a sus seguidores.

Valentina Ferrer, modelo argentina, se separó de J Balvin tras años de relación Valentina Ferrer confirmó la separación de J Balvin. Instagram: @valentinaferrer. Luego, agregó: "Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina".

Así fue la historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en el año 2017 en el videoclip de "Sigo extrañándote", uno de los hits del reguetonero. En aquel recordado video, ambos eran pareja y lo que fue ficción en poco tiempo se volvió realidad.