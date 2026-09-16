Graciela Alfano sacudió todo al revelar el desagradable episodio con Jorge Porcel: "Me daba asco"

Graciela Alfano se sumó a Georgina Barbarossa y no dudó en ventilar la incómoda situación que vivió cuando trabajó con el capocómico.

Georgina Barbarossa sorprendió al mundo del espectáculo al contar una situación muy incómoda que vivió con Jorge Porcel. Esto hizo que otras famosas se animen a hablar y quien se sumó en las últimas horas fue Graciela Alfano y sacó a la luz su experiencia con el humorista.

La conductora de A la Barbarossa contó que debió soportar situaciones de acoso sistemático debido a las graves dificultades financieras que enfrentaba junto a su pareja: "Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín", recordó con dolor.

Graciela Alfano en su charla con Mariana Fabbiani contó que Jorge Porcel se contactó con su padre para trabajar y él le expresó: "Cuidado con la nena". En ese momento, la artista confesó que "siempre fue muy prolijo; conmigo tenía como una distancia... Lo que sí me consta es que el gordo contaba siempre historias eróticas, feo, feo, feo, y contaba cómo era la chica y siempre me callé la boca, pero era una falta de respeto total".

El mal momento que pasó Graciela Alfano con Jorge Porcel "En un momento pone la mano así (al costado del rostro) y me dice: 'Mirá qué lengua tengo'. A mi la verdad me daba asco, me dio asco", sentenció Graciela Alfano sobre el desagradable episodio que vivió. En ese instante decidió contarle todo al padre, quien era presidente de Racing.