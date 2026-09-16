La Fiesta del Cine arrasó en entradas y demostró que el público vuelve cuando el precio es accesible

Más allá de los impresionantes números de taquilla, el verdadero triunfo de la última edición de la Fiesta del Cine radica en haber derribado, al menos por una semana, una de las mayores barreras de entrada para el público: el precio.

En un contexto donde un ticket tradicional oscila habitualmente entre los $16.000 y los $25.000, la tarifa promocional de $5.000 transformó una Salida de fin de semana en un plan real y accesible para familias, jóvenes y cinéfilos . A esta propuesta se sumaron combos de pochoclos y gaseosas en torno a los $15.000, configurando un paquete comercial atractivo que devolvió la costumbre de "ir al cine" sin que represente un esfuerzo financiero desmedido.

El precio promocional incentivó al público a probar salas de tecnología avanzada como Gold Class, XD y 4D Motion.

Esta iniciativa no solo fidelizó al espectador frecuente, sino que funcionó como un imán para un segmento que no suele acudir a las salas con regularidad. Al reducir la brecha económica, muchos espectadores se animaron a dar el salto hacia formatos premium que habitualmente perciben como inalcanzables. Las salas Gold Class, la tecnología XD y las experiencias inmersivas en 4D Motion registraron una alta ocupación, permitiendo que un público más amplio descubra la diferencia que ofrece la proyección cinematográfica de última generación frente al consumo doméstico en plataformas de streaming.

En solo cuatro días, la taquilla argentina superó los 670 mil espectadores en todo el país.

La octava edición de la Fiesta del Cine marcó un hito en la taquilla nacional, cerrando un fin de semana récord con 671.409 espectadores entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre. Este número representa un imponente incremento del 107,7% respecto al fin de semana anterior y supera holgadamente a la edición de febrero pasado.

Los argentinos aprovecharon La Fiesta del Cine para hacer un plan diferente y accesible.

Lo más interesante de esta fiesta no fue únicamente la convocatoria masiva hacia los estrenos, sino la revitalización de la cartelera en general. Los títulos que ya llevaban semanas en exhibición experimentaron una curva ascendente de público, demostrando que la entrada promocional ($5.000 para 2D/3D y $10.000 para formatos 4D e IMAX) funciona como un catalizador directo para llenar las salas.

Spiderman Brand New Day se posiciona como la película más taquillera de lo que va del año 2026. IMDB

En lo más alto del ranking, Spider-Man: Un Nuevo Día revalidó su gran amor con la audiencia argentina. En su séptima semana en cartelera, la superproducción protagonizada por Tom Holland no solo mantuvo el liderazgo, sino que prácticamente duplicó su rendimiento respecto al fin de semana previo al convocar a 119.504 espectadores. Con un acumulado de 3.194.087 entradas, la película se consolida como el título con mayor permanencia en el primer puesto en lo que va del año y se encamina a dar pelea entre lo más visto de 2026.

La noche del demonio: Están entre nosotros mantuvo su fuerte presencia en el segundo lugar del podio. Archivo MDZ

El podio del fin de semana se completó con dos propuestas bien distintas:

La noche del demonio: Están entre nosotros se ubicó en el segundo puesto con 83.253 entradas (alcanzando un total de 349.013).

Coyote vs. Acme se quedó con el tercer lugar tras cortar 78.236 tickets (acumula 183.840 desde su lanzamiento el 27 de agosto).

El cine local también ganó con la Fiesta del Cine

En el análisis de este fenómeno, el cine argentino surge como uno de los grandes beneficiados. Para las producciones locales —que muchas veces deben competir en desigualdad de condiciones frente al despliegue publicitario de los tanques hollywoodenses—, estas jornadas de alta concurrencia significaron una ventana de visibilidad determinante. El desempeño sostenido de títulos como Yo, Narciso y el empuje en la convocatoria de Pepita la pistolera demuestran que cuando la entrada se ajusta al bolsillo popular, la audiencia no duda en elegir y respaldar las historias contadas desde nuestra propia identidad.

La película de Adrián Suar, Yo, Narciso, se consolidó como la producción argentina más vista del año. Archivo MDZ

Por su parte, Yo, Narciso continúa firme en el Top 5. Con 44.538 entradas en el fin de semana, la producción protagonizada y dirigida por Adrián Suar superó los 535.000 espectadores acumulados, reafirmándose como la película argentina más taquillera del año. Por otro lado, la propuesta policial Pepita la pistolera sumó 29.386 tickets en su segunda semana y alcanzó los 69.715 acumulados, posicionándose en el cuarto lugar entre las producciones nacionales más vistas de 2026.

La película de Adrián Suar, Yo, Narciso, se consolidó como la producción argentina más vista del año. Archivo MDZ

Demás propuestas que también sumaron