Graciela Alfano adelantó detalles de su biopic: el fuerte dato de sus exparejas y una vieja pelea

Otra de las mujeres del espectáculo se suma a la seguidilla de figuras que tienen sus producciones. Detrás de Moria Casán y Susana Giménez, sigue Alfano.

En Desayuno Americano (América TV), Graciela Alfano se refirió al proyecto de su biopic y repasó diferentes momentos de su trayectoria pública y sentimental. Allí, la exvedette combinó reflexiones sobre la industria del espectáculo con declaraciones contundentes sobre sus pasados romances y viejas rispideces del ambiente mediático.

Los secretos de su historia Durante la charla, Alfano abordó cómo se retratará el contexto de la época dorada del teatro de revista en su serie, señalando la exposición y los límites traspasados que sufrían las figuras femeninas de entonces: "En esa época las vedettes tenían que aguantar que les toquen la cola y no decir nada porque las echaban, era horrible".

Al ser consultada sobre los pasajes de su vida que formarán parte del guion, la actriz aseguró que aún le quedan muchas vivencias por revelar y lanzó una particular definición sobre su historial amoroso: "Largué otra joyita: todos los hombres me fueron infieles, nadie me amó".

Romances multitudinarios y un fuerte dardo La pelea entre las famosas data del 2009, cuando Escudero estaba en pareja con Alé. Archivo MDZ Ante la pregunta de los panelistas sobre si incluirá en el relato a figuras de renombre como Carlos Menem, Diego Maradona o Matías Alé, Alfano admitió entre risas que la lista es tan extensa que resulta imposible abarcarlos a todos en la pantalla: "Todo no se puede, no entran. No me acuerdo si fue o no fue alguno, pero tengo historias bien escabrosas".

La conversación derivó hacia Silvina Escudero y su participación en las producciones sobre la farándula. Alfano minimizó el lugar de la bailarina en su historia personal y sostuvo que la consagración de Escudero en el certamen Bailando por un Sueño se debió al conflicto mediático que ambas protagonizaron en su momento junto a Matías Alé: