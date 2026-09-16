Georgina Barbarossa recordó a Jorge Porcel: "Que Dios lo tenga en un tacho de mierda"
Tras la emisión de la biopic de Moria Casán, varias figuras del espectáculo sumaron su testimonio sobre los maltratos del capocómico.
La emisión de la biopic de Moria Casán reabrió un capitulo oscuro del espectáculo argentino al retratar los abusos de Jorge Porcel en los escenarios. A raíz de esto, Georgina Barbarossa rompió el silencio en SQP y relató la pesadilla que atravesó durante sus primeros pasos en la televisión.
La dura confesión de Georgina sobre el pasado con Porcel
La conductora de A la Barbarossa contó que debió soportar situaciones de acoso sistemático debido a las graves dificultades financieras que enfrentaba junto a su pareja."Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín", recordó con dolor.
Frente a esta situación, la actriz Carmen Vallejo se convirtió en su única protección durante las grabaciones. Vallejo se paraba a su lado en cada sketch para cuidarla, ofreciéndole un contención crucial en medio de un ambiente hostil.
Años más tarde, estando embarazada y nuevamente acorralada por la falta de dinero, Georgina tuvo que aceptar sumarse al elenco de Las gatitas y los ratones de Porcel. La experiencia fue desgarradora, ya que el humorista volvió a propasarse a pesar de su estado.
Al ser consultada sobre por qué no se lo contó a Carmen Barbieri, pareja de Porcel en ese entonces, Barbarossa fue tajante: "Ella estaba tan enamorada que qué le voy a decir. ¿Le iba a decir 'tu novio era un asqueroso, un degenerado'?".
La conductora descargó su indignación con una frase demoledora sobre el fallecido actor: "Que Dios lo tenga en un tacho de mierda y no lo largue".
A su testimonio se sumaron otras voces como Sandra Míguez y Sandra Villarruel, quienes confirmaron haber presenciado agresiones y abusos hacia otras compañeras. Incluso Susana Giménez había calificado al capocómico como un hombre "jorobado que no era querido por nadie".