Coki Ramírez se defendió tras el chiste sobre Nahuel Pennisi que provocó una ola de críticas

Coki Ramírez se expresó en su cuenta de Instagram luego de la polémica que se generó por el chiste al artista.

Coki Ramírez se hizo viral en los últimos días luego de un comentario que generó críticas, ya que tomaron como un chiste de mal gusto el que le hizo a Nahuel Pennisi durante su programa en la TV Pública. La conductora decidió hablar y fue contundente sobre lo que sucedió.

En el ciclo se encontraba Nahuel junto a Bruno Arias y el comentario de la conductora los sorprendió y también les generó risas. Mientras elogiaba la vestimenta de Bruno, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Además, mirá la remera de Bruno... bueno, vos no la podés ver".

Al ser criticada, ella decidió hacer un descargo en sus redes y fue contundente: "Ya me río, porque me río de mí, Nahuel se ríe de la situación de él. Realmente, las cosas que he visto y leído, no lo puedo creer, cuánto odio hay en la gente", sentenció.

El descargo de Coki Ramírez tras su comentario en la TV Pública Además, contó que con Nahuel Pennisi tienen confianza, ya que son amigos: "Nahuel es mi amigo, Nahuel se caga de risa de esta situación, a ver si lo entienden. Cada vez que lo veo, la gente que lo conoce, de hecho hay mucha gente que está poniendo en redes, saben que él se ríe de eso".