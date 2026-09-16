Sorpresa en el Miss Universo Argentina con la renuncia de Tamara Rogouski: quién asumirá su lugar

Un cambio de último momento modificó por completo el escenario para la representación nacional en el certamen de belleza más importante a nivel global a solo dos meses de que inicie. La organización de Miss Universo Argentina confirmó oficialmente la renuncia de Tamara Rogouski , quien había obtenido la corona en mayo.

A raíz de esta decisión, fundamentada en motivos personales, la primera finalista de la competencia, la pampeana Daiana Pereyra , asumirá el título y será quien compita en la próxima gala internacional de Miss Universe 2026.

La elección original tuvo lugar el pasado 25 de mayo en el Teatro Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. En aquella jornada, Rogouski logró imponerse entre 32 candidatas de todo el país, llevando a la provincia de Misiones a lo más alto tras una semana de exigentes evaluaciones preliminares.

De profesión coach ontológica, había logrado hacer historia al convertirse en la primera madre en coronarse como la mujer más bella de Argentina, además de darle la corona a su provincia después de 68 años.

Con su reciente compromiso con el empresario Norberto Maldonado y un inesperado paso al costado sin mayores detalles, se activó el protocolo habitual de la franquicia, el cual establece el traspaso automático del título y las responsabilidades a quien haya quedado como primera finalista.

Quién es Daiana Pereyra, la nueva representante nacional

La nueva sucesora. IG @daianpereyra

Daiana Pereyra tiene 28 años y reparte sus días entre su carrera en las pasarelas y su profesión como tripulante de cabina. La flamante Miss Universo Argentina no es ninguna improvisada en el mundo del modelaje: cuenta con una sólida y extensa trayectoria en concursos de belleza, destacándose previamente como Miss Actitud Córdoba en 2018 y como Miss Internacional Argentina en la edición 2025.

Durante su paso por el certamen nacional celebrado en mayo, la representante de La Pampa ya se había consolidado como una de las concursantes más fuertes de la competencia. En los eventos previos a la gran final, Pereyra obtuvo el reconocimiento al "Mejor Look" de arranque y logró posicionarse entre las seis mejores de la categoría Top Model, captando la atención tanto del jurado como del público que siguió la transmisión.

La joven representará en noviembre al país en Puerto Rico. IG @daianpereyra

A través de sus redes sociales, la modelo suele compartir los detalles y el detrás de escena de su preparación. En declaraciones recientes, Pereyra dejó en claro su visión sobre los certámenes actuales, asegurando que llevar una banda nacional significa mucha disciplina, actitud y conlleva la responsabilidad de representar a las mujeres que luchan a diario por sus sueños.

Ahora, con el título oficial en su poder, Daiana Pereyra continuará trabajando contrarreloj junto a la organización para afinar los detalles de cara a su viaje a Puerto Rico, sede de Miss Universe 2026, con el firme objetivo de lograr una clasificación destacada para la Argentina.