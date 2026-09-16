El límite innegociable de Guillermina Valdés sobre su vida amorosa que sorprendió: "Siempre estoy blandita"

La actriz habló sobre su soltería y detalló los particulares requisitos para volver a apostar a una relación.

Guillermina Valdés atraviesa una etapa de soltería que asume con total naturalidad, aunque no le cierra la puerta a la posibilidad de conocer a alguien nuevo. Durante un reciente intercambio en LAM (América TV), la actriz expuso las dificultades que encuentra a la hora de relacionarse, qué busca en una pareja y cuál es la línea que no está dispuesta a cruzar.

Primer filtro: "Soltero y heterosexual" La charla comenzó con un pase de facturas hacia el conductor. Guillermina recordó que asistió al cumpleaños de Ángel de Brito con la promesa de conocer a alguien, pero no encontró opciones potables. Ante la consulta sobre sus pretensiones básicas, la empresaria dejó en claro sus condiciones de entrada: "Mi único lema es que sea soltero y heterosexual".

A medida que avanzó la entrevista, Valdés profundizó en los aspectos emocionales que busca en un compañero. "Quiero que tenga un cierto replanteo de sí mismo, como que se pueda cuestionar ciertas cosas. Que sea buen compañero, que no mienta y que le importe lo que hago", detalló al momento de definir el perfil de hombre con el que le gustaría compartir su vida.

Segundo filtro: la edad Al abordar las dinámicas actuales para conocer gente, la actriz reveló por qué suele descartar a los candidatos que le escriben a través de las plataformas digitales. "Cuando me escriben por Instagram son muy chicos, de verdad. Yo comparo ya la edad de mis hijos y digo no. Googleo y digo: 'No, este tiene la edad de Dante'", relató en referencia a su hijo mayor.

Para evitar estas situaciones, la empresaria fijó un margen de edad acorde a su momento vital: "De 38 para arriba está bien. Puede tener diez años menos que yo; yo tengo energía, así que banco ahí".