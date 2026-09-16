Dante Spinetta vuelve al Teatro Ópera para presentar su nuevo álbum: fecha y entradas

El artista, que recientemente fue nominado a los Latin Grammy 2026, presentará su nuevo álbum “Día 3” en el Teatro Ópera. Todos los detalles del show de Dante Spinetta.

Dante Spinetta continúa su regreso a los escenarios argentinos y prepara una nueva parada en la calle Corrientes. Después de agotar su presentación en Niceto Club, el músico llevará “Día 3”, su nuevo álbum, al Teatro Ópera como parte de una gira que también tendrá fechas en Santa Fe, Córdoba, San Isidro y La Plata.

El nuevo trabajo completa una trilogía que comenzó con “Puñal”, publicado en 2017, y continuó en 2022 con “Mesa Dulce”, álbum con el que consiguió su primer Latin Grammy en su recorrido como solista. En esta nueva etapa, Spinetta vuelve a recorrer diferentes estilos y lleva al vivo canciones que forman parte de su lanzamiento más reciente.

“Día 3” y la nominación a los Latin Grammy 2026 A cuatro años de “Mesa Dulce”, Dante Spinetta presenta por primera vez en Argentina "Día 3", el álbum que cierra el recorrido iniciado hace nueve años con “Puñal”. Como si fuera poco, "El Reset", uno de los temas que supo ser adelanto del material de estudio, fue recientemente nominado a los Latin Grammy 2026 en la categoría "Mejor canción alternativa".

Dante Spinetta se presentará en el Teatro Opera. Gentileza Para las presentaciones, Spinetta estará acompañado por Axel Introini en teclados, Pablo González en batería, Matías Rada en guitarra y Matías Méndez en bajo.

Dante Spinetta vuelve a recorrer Argentina El regreso a los escenarios comenzó con una presentación agotada en Niceto Club y continuará con una gira que ya tiene paradas anunciadas en las provincias de Santa Fe y Córdoba. A esos conciertos se sumaron San Isidro y La Plata, mientras que el Teatro Ópera será el escenario elegido para cerrar esta primera etapa de presentaciones.