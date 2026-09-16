La doble vida de Facundo Moyano: quién es la amante que desató la polémica con Candela Arizaga

El escándalo de Facundo Moyano y Candela Arizaga dejó de ser únicamente un caso policial por violación de perimetral para convertirse en un entramado de infidelidades y relaciones paralelas. En las últimas horas, salió a la luz el nombre de la mujer que habría detonado los celos y el violento episodio en Belgrano: Sol Sánchez .

Mientras la Justicia avanza sobre las cámaras de seguridad del apart hotel y del Sindicato de Peajes para comprobar si el exdiputado rompió la restricción de acercamiento, los detalles de su vida amorosa oculta complican aún más su panorama personal y judicial, al punto de que su defensa prepara un pedido de eximición de prisión inminente.

El misterio sobre la tercera en discordia fue revelado por Marcia Frisciotti, junto al panel de Primicias Ya (América TV), aportaron los datos precisos sobre LA mujer.

Solana "Sol" Sánchez es una reconocida modelo e influencer que, además, se desempeña profesionalmente en el rubro del Real Estate en la exclusiva zona de Puerto Madero. Sin embargo, lo más explosivo de este vínculo no es su profesión, sino cómo comenzó. Según describieron en el programa, el inicio del romance estuvo teñido de traición hacia el círculo íntimo del político.

"Fue una icardiada porque ella era ex de un amigo de Facundo Moyano. Entonces, en su momento fue polémico eso" detallaron en el panel, sumando el dato de que Sol también era conocida de Eva Bargiela, exesposa del dirigente.

Un año de mentiras y el viaje a Nueva York

La joven y el exdirigente. Archivo MDZ

La relación entre Facundo y Sol no fue un simple coqueteo pasajero. Según la información confirmada por Gossipeame, estuvieron juntos durante un año entero. El vínculo tuvo momentos de alta exposición internacional, como cuando pasaron juntos Año Nuevo en Nueva York, hospedándose curiosamente en el mismo hotel al que Moyano solía ir con Bargiela.

El gran conflicto estalló por la superposición de fechas. Mientras Moyano se mostraba públicamente con Candela Arizaga durante el verano en Puerto Madero, mantenía intacta su relación con Sánchez. La convivencia de estas dos historias paralelas empezó a dejar rastros en el departamento del exdiputado. Candela sospechaba de estas infidelidades porque, cada vez que dejaba pertenencias femeninas en el lugar, como cremas o perfumes, mágicamente desaparecían cuando ella regresaba.

El punto de quiebre definitivo lo detalló Pochi al aire, revelando el momento exacto en el que la relación paralela llegó a su fin: "A mí lo que me cuentan es que salieron un año, o sea que ella seguía en su relación con Moyano mientras que él estaba también con Candela. Ella habría finalizado su vínculo con Facundo Moyano dos semanas antes de todo el episodio vivido acá en Belgrano".