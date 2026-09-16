Sol Muñiz: "Mi objetivo es que la gente conecte con mis sentimientos y haga suyas las canciones"
Sol Muñiz es una cantante pop y compositora nacida en Mendoza que actualmente desarrolla su carrera artística en Buenos Aires buscando nuevos horizontes.
Sol Muñiz es una cantante pop y compositora nacida en Mendoza que actualmente desarrolla su carrera artística en Buenos Aires buscando nuevos horizontes. Crecida en un entorno familiar profundamente vinculado a la música, complementa su formación tocando el piano y practicando danza.
Este viernes, debuta con Obsesión, un EP de cinco canciones nacido de experiencias personales como una vía para canalizar sus emociones y dar inicio a su sueño musical. Con esta propuesta íntima, Sol busca conectar con el público y marcar el comienzo de su trayectoria sobre los escenarios. El show tendrá lugar en el Laundry Soho de Palermo en la calle Gorriti 5143.
- Para la gente que no conoce tus inicios, ¿cuándo empezó esta pasión por el canto?
- Desde muy chica, de toda la vida. Hice danza clásica, tocaba el piano y siempre estuve rodeada de música. Sin embargo, hace muy poco me animé a dar el paso en el canto, que siempre fue mi verdadero sueño.
- ¿Te refugias en el canto como un canal de expresión?
- Totalmente. Siempre me sentí algo incómoda en lo social o me costaba encontrar las palabras para decir lo que sentía. La música fue el canal para soltar y demostrar todo eso.
- Pensando en la performance en vivo, ¿qué veremos este viernes en tu presentación?
- Va a ser un show en vivo con banda completa: guitarra, piano, bajo y batería. Es mi primera vez tocando con una banda, así que todo es muy nuevo. Va a ser un show enfocado en lo emocional, buscando que el público pueda sentir exactamente lo mismo que yo sentí al componer estas cinco canciones.
- Hablando del título de tu EP... ¿Tenés alguna obsesión?
- Creo que todos tenemos alguna. En algún momento fue una persona, en otro una prenda de vestir o un perfume. Va variando, pero es natural.
- ¿Y cómo sos en el amor?
- Soy muy pasional. Me dejo llevar mucho, lo que a veces me juega en contra, pero cuando amo, lo doy todo. El EP es un viaje por todas las emociones.
- Llama la atención la combinación entre inglés y español al escribir tus letras. ¿De dónde nace tu relación con el idioma?
- En la escuela me iba muy mal con el inglés y no me gustaba para nada. Pero después me fui enamorando de la música, me hice muy fan de Avril Lavigne y, por querer entender las canciones y las películas, empecé a aprender sola. Llegué a hablarlo con fluidez y, a los 19 años, me fui a vivir a Estados Unidos durante un año, lo que me permitió perfeccionarlo. Hoy lo siento como un idioma propio y lo incorporo cada vez que puedo.
Compongo a partir de diversas referencias artísticas, con una marcada influencia de figuras como Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Avril Lavigne, reconocidas por la profundidad y vulnerabilidad de sus letras.
Me encanta el inglés al igual que el español. Cada idioma tiene expresiones únicas. Disfruto mucho meterme en la sonoridad y el sentimiento de cada uno al componer.
- Pensando a futuro, ¿qué esperás para tu carrera?
- De chica mi papá me enseñó a soñar en grande, sin límites. Hoy estoy concentrada en el presente, disfrutando de lograr cosas que no me imaginaba en tan poco tiempo. Voy a seguir trabajando duro para llegar hasta donde se pueda.
- Si pensáramos "sin techo", ¿con quién te gustaría colaborar?
- ¡Hay muchos! Avril Lavigne, que fue a quien vi en mi primer concierto y me marcó muchísimo. O también Olivia Rodrigo, sería un verdadero sueño.
- ¿Cómo ves la industria de la música actualmente?
- Es bastante difícil y complicada. Hay muchísima oferta y demanda, pero el camino del artista depende mucho de cómo uno decida llevarlo. Yo soy de Mendoza y allá a veces cuesta que el público escuche cosas nuevas. Por eso me mudé a la Capital hace cuatro años, donde hay más oportunidades y movimiento.
- ¿Por qué la gente debería escuchar tu música e ir a verte?
- Mi objetivo es que la gente conecte con mis sentimientos y haga suyas las canciones, ya sea para bailar, llorar o acompañar distintas etapas de su vida, tal como me pasa a mí. La música siempre nos acompaña.
- ¿Cómo es tu proceso al momento de escribir?
- Es muy esporádico. Suelo grabar notas de voz con melodías o ideas cortas que me van surgiendo. Generalmente arranco por la melodía antes que por la letra.
- ¿Escuchás o te inspiras en algún artista local?
- Hace poco escuché a Nicole Zignago / Luna y me gustó mucho su propuesta. Es auténtica. Por lo general escucho más artistas solistas que bandas.
- Si te proponen probar un género totalmente distinto, ¿te animás?
- ¡Totalmente! Escucho de todo y estoy abierta a experimentar. El último tema del EP, por ejemplo, sigue siendo pop pero mezclado con R&B, que era una búsqueda nueva para mí y me encantó. Me gustaría probar distintos géneros a lo largo de mi carrera.