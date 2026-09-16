Los conflictos con la herencia de Jorge Lanata: el estado de sus propiedades y las millonarias deudas

Desde el fallecimiento de Jorge Lanata en diciembre de 2024, el dolor por su partida le dio paso a una interminable batalla familiar. Lo que comenzó como una disputa mediática entre su última esposa, Elba Marcovecchio, y las hijas del periodista, Bárbara y Lola, mutó en un laberinto legal y económico.

Ahora, Yanina Latorre en El Observador, sacó a la luz detalles desconocidos sobre el deterioro del patrimonio, las deudas millonarias y la feroz interna por los bienes que dejó el histórico conductor.

El foco del conflicto actual radica en los inmuebles. Según detalló la panelista, el icónico departamento del periodista se encuentra en un estado crítico debido a la falta de pago y al abandono provocado por la paralización de la sucesión. El riesgo de que la propiedad termine siendo rematada por las cuantiosas deudas de expensas es cada vez más real.

"La casa está sin gas, sin luz, sin agua, sin nada, porque no se pagó más nada y cortaron todos los servicios y no están pagando las expensas".

A este panorama se le suma la tensión por la casa que Lanata tenía en Punta del Este. De acuerdo a la información brindada en el programa, Bárbara y Lola le habrían propuesto a Elba que se quede únicamente con el departamento, excluyéndola de la propiedad uruguaya. Yanina fue tajante al respecto, recordando los polémicos videos filtrados:

"Si yo fuera Elvita, después de viralizarme un videíto diciendo que soy chorra, yo te digo que no. Ella es la mujer y le corresponde la mitad de todo". Además, destapó que las hijas alquilaron la casa de la costa uruguaya a través de Airbnb durante el verano, sin notificar a Marcovecchio ni darle la parte correspondiente de las ganancias.

Obras de arte en peligro y un patrimonio sin ahorros

Una guerra sin fin. Créditos: Archivo MDZ

Otro de los grandes interrogantes gira en torno a las pertenencias que quedaron dentro del departamento clausurado, especialmente la costosa colección de arte contemporáneo argentino que Lanata atesoró durante años. Al estar el lugar sin mantenimiento, cerrado y sin servicios, las obras corren un serio riesgo de echarse a perder por la humedad y la falta de ventilación. Sin embargo, Latorre aclaró que este tipo de arte es una inversión a largo plazo y no representa dinero líquido inmediato.

En cuanto a la situación financiera general, la panelista derribó el mito de que el periodista poseía una fortuna en el banco. Lejos de tener grandes ahorros, Lanata mantenía una enorme estructura económica que incluía el sustento de gran parte de su entorno familiar.

"No era un tipo que tenía ahorros en el banco. Había pedido un préstamo. Mantenía a un montón, porque mantenía a todo el mundo", sentenció Yanina.

Entre sus compromisos económicos, se encontraba la compra de una casa para una de sus hijas, el pago de un departamento en pozo para Lola, y una mensualidad fija que le pasaba a su expareja, Sarah "Kiwita" Stewart Brown. Además, Latorre mencionó la existencia de una deuda con Radio Mitre, sugiriendo que la emisora debería condonarla a modo de reconocimiento y homenaje por todos los años de éxito que el conductor les brindó.