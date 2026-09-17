Identificaron casi cien personas y secuestraron motos en operativos simultaneos en la villa Junín

Casi un centenar de personas fueron identificadas y seis motocicletas terminaron secuestradas durante un despliegue de operativos realizado en Villa Junín y sectores aledaños de Las Heras . El operativo incluyó recorridas terrestres, controles viales y sobrevuelos con drones para reforzar la vigilancia en la zona.

Durante las maniobras fueron controladas 98 personas . Las verificaciones permitieron detectar a dos individuos que tenían medidas judiciales pendientes , mientras que otras dos personas fueron aprehendidas para averiguación de antecedentes.

El despliegue también alcanzó a 36 motocicletas . Seis fueron secuestradas por distintas infracciones contempladas en la Ley de Seguridad Vial 9024 y se labraron un total de 10 actas viales .

Los procedimientos abarcaron distintos sectores de Villa Junín , además de zonas cercanas de Junín Miranda y el barrio Democracia . En el operativo participaron móviles y motocicletas, mientras que los drones de la Unidad VANT realizaron sobrevuelos para obtener una visión más amplia del territorio.

Las tareas estuvieron a cargo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) , con participación de UMAR y CUMOT, junto con efectivos de Policía Vial y la Unidad VANT. Los controles se desarrollaron dentro de las jurisdicciones correspondientes a las comisarías 36 y 56.

Los procedimientos se realizaron en distintos sectores del la villa Junín, Junín Miranda y el barrio Democracia

El despliegue se produjo en un sector que durante los últimos años quedó incluido en distintas investigaciones judiciales. Desde 2024 hasta el 15 de mayo de 2026, se contabilizaron 61 allanamientos correspondientes a 21 operativos e investigaciones.

61 allanamientos en poco más de dos años

El registro de intervenciones muestra que 11 allanamientos se realizaron durante 2024, 29 en 2025 y otros 21 durante los primeros meses de 2026. Las medidas estuvieron relacionadas con investigaciones por robos, homicidios, narcotráfico, delitos sexuales y delitos vinculados con automotores.

Uno de los primeros despliegues de magnitud ocurrió el 30 de mayo de 2024, cuando se realizaron 10 allanamientos. En aquella oportunidad fueron aprehendidas cuatro personas y se secuestraron un arma calibre 22, municiones, una bicicleta y documentación vinculada con una investigación por robo agravado, entre otros elementos.

Durante las maniobras fueron identificadas mas de 100 personas. Dos individuos tenían medidas judiciales pendientes, otras dos personas fueron aprehendidas para averiguación de antecedentes.

Durante febrero de 2025, tres allanamientos permitieron encontrar 19 plantas de cannabis, con un peso superior a los 46 kilos. En junio, otro procedimiento realizado en Junín Miranda terminó con el secuestro de una pistola de aire comprimido, tubos de gas y balines.

Un mes después, una investigación por narcotráfico en el barrio Democracia permitió secuestrar más de 260 gramos de cocaína, cannabis, tres balanzas digitales, dos teléfonos celulares y $65.000 en efectivo. En ese procedimiento también fueron alcanzadas dos personas que tenían distintas medidas judiciales.

Las intervenciones continuaron durante el resto de 2025 y alcanzaron investigaciones de distintas áreas especializadas. En noviembre, un procedimiento relacionado con una causa de Homicidios terminó con una persona detenida.

El operativo más grande se realizó en marzo

Durante 2026, el mayor despliegue registrado hasta el momento ocurrió el 5 de marzo, cuando se concretaron 18 allanamientos en Villa Junín, Junín Miranda, barrio Democracia y otros sectores vinculados con la investigación.

En aquella oportunidad fueron aprehendidas tres personas y se secuestraron un arma calibre 22 con municiones, una réplica de arma de fuego, teléfonos celulares, televisores, bicicletas, electrodomésticos y otros elementos considerados de interés para las causas.

En poco mas de dos años ya se han concretado 61 allanamientos en la zona.

También fueron encontrados casi 20 kilos de cannabis, entre plantas, material en proceso de secado y flores.

Las medidas continuaron durante abril y mayo. A fines de abril, una investigación de la División Automotores en el barrio Democracia terminó con una persona aprehendida y el secuestro de una motocicleta, tres teléfonos celulares y otros elementos.

Los nuevos controles se suman así a una serie de allanamientos e intervenciones que se vienen desarrollando desde 2024 en Villa Junín y los sectores cercanos, donde distintas investigaciones judiciales mantienen bajo análisis hechos vinculados con delitos contra la propiedad, narcotráfico, homicidios y otras causas.