Cómo será el operativo para combatir la Lobesia botrana esta temporada
El operativo, llevado a cabo por Iscamen, consta de 5 etapas y está pensado para controlar la plaga por debajo del umbral del daño económico.
Este jueves comenzó el operativo de control 2026/27 de la Lobesia botrana, el cual es ejecutado por Iscamen y tiene por objetivo disminuir la capacidad de afectación de la plaga para que esta quede por debajo del umbral del daño económico, resguardando a la producción vitivinícola de la “polilla de la vid”.
Luego de los resultados obtenidos en la campaña anterior, donde se redujo el daño hasta un 70%, en esta oportunidad se asistirá a más de 9.000 productores en más de 130.000 hectáreas de toda la provincia.
El combate contra la plaga se inició en 2016, bajo la premisa del Manejo Integrado, que supone la combinación de procedimientos, técnicas y herramientas para lograr resultados óptimos con el menor impacto posible en el ambiente. Tanto el Gobierno provincial como los productores ejecutan diferentes partes del operativo para resguardar de esta manera los cultivos.
Cuáles serán las etapas del operativo este año
El operativo consta de 5 etapas, siendo la primera la Técnica de Confusión Sexual (TCS), la cual consiste en la instalación de difusores de feromonas sintéticas que interfieren en la capacidad de los machos para localizar a las hembras, reduciendo el apareamiento.
Luego, se realizará un servicio de tratamientos aéreos con productos insecticidas de bajo impacto ambiental, contemplando la contratación de aeronaves especializadas para alcanzar una cobertura homogénea.
En la tercera etapa entrará a jugar el productor, quienes con el acompañamiento de Iscamen realizarán la aplicación manual de insecticida en áreas en donde resulte imposible realizar aplicaciones aéreas.
Pensando en la segunda generación de polilla de la vid, se aplicarán feromonas pulverizables según la necesidades del programa, la evolución de las poblaciones y la dinámica de la plaga.
Finalmente, se realizará un monitoreo constante y permanente de la plaga, lo que permitirá conocer el comportamiento del insecto, la evolución de la población y el impacto de las herramientas utilizadas.
Toda la información acerca de cómo se desarrollará el Operativo de Control de Lobesia 2026/2027, la lista de productores que recibirán feromonas en la primera etapa, los mecanismos para acceder, los puntos de entrega y demás información de utilidad estará disponible en la página web del Iscamen.