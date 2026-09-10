Cómo será el operativo para combatir la Lobesia botrana esta temporada

El operativo, llevado a cabo por Iscamen, consta de 5 etapas y está pensado para controlar la plaga por debajo del umbral del daño económico.

El operativo contra la Lobesia botrana ya está en marcha

Este jueves comenzó el operativo de control 2026/27 de la Lobesia botrana, el cual es ejecutado por Iscamen y tiene por objetivo disminuir la capacidad de afectación de la plaga para que esta quede por debajo del umbral del daño económico, resguardando a la producción vitivinícola de la “polilla de la vid”.

Luego de los resultados obtenidos en la campaña anterior, donde se redujo el daño hasta un 70%, en esta oportunidad se asistirá a más de 9.000 productores en más de 130.000 hectáreas de toda la provincia.

El combate contra la plaga se inició en 2016, bajo la premisa del Manejo Integrado, que supone la combinación de procedimientos, técnicas y herramientas para lograr resultados óptimos con el menor impacto posible en el ambiente. Tanto el Gobierno provincial como los productores ejecutan diferentes partes del operativo para resguardar de esta manera los cultivos.

El operativo busca mitigar los daños causados por la polilla de la vid. Gobierno de Mendoza Cuáles serán las etapas del operativo este año El operativo consta de 5 etapas, siendo la primera la Técnica de Confusión Sexual (TCS), la cual consiste en la instalación de difusores de feromonas sintéticas que interfieren en la capacidad de los machos para localizar a las hembras, reduciendo el apareamiento.

Luego, se realizará un servicio de tratamientos aéreos con productos insecticidas de bajo impacto ambiental, contemplando la contratación de aeronaves especializadas para alcanzar una cobertura homogénea.