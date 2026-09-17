Caso Loan: un bombero aseguró que los investigadores fueron "engañados" durante la búsqueda

José Manuel Ojeda , jefe de los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y director de Defensa Civil, brindó su testimonio este jueves en el juicio que se desarrolla en Corrientes por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

Ante los jueces, el bombero se refirió al operativo desplegado para encontrar al niño y aseguró que quienes participaron de los rastrillajes terminaron siendo “engañados” . Según explicó, para el momento en que se concentraron los esfuerzos de búsqueda en El Algarrobal, Loan ya no se encontraba en ese lugar: "Ese día (viernes 14) el nene ya no estaba ahí. Por qué, para qué, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que nos comimos el amague más grande".

Ojeda también descartó que Loan hubiera sufrido un accidente de tránsito en el camino de acceso a la casa de Catalina Peña , la abuela del niño: "Jamás pudo haber ocurrido un accidente ahí”, aseguró, al considerar que el estado del camino impedía circular a una velocidad considerable.

Ojeda relató que se enteró de la desaparición de Loan el jueves 13 de junio de 2024, alrededor de las 16.30 , cuando Mariano Peña, hermano del niño, llegó al cuartel para pedir ayuda. Según su relato, Mariano cruzó hasta la comisaría y le preguntó al oficial Torres por qué todavía no se había activado el operativo: "La idea era apurarlos un poquito".

Poco después, el comisario Walter Maciel llegó al lugar en un móvil policial y le informó que estaba al tanto de la situación. Ojeda contó que inicialmente acudieron a un incendio en un galpón y luego se trasladaron en una camioneta del cuartel hacia El Algarrobal , donde llegaron cerca de las 17.40.

Qué vio Ojeda al llegar a El Algarrobal

Al arribar a la zona, el bombero dijo haber visto al acusado Bernardino Antonio Benítez cuando salía del lugar a bordo de una moto. Según describió, Benítez estaba transpirado y llevaba una remera roja envuelta en su brazo izquierdo. Ojeda agregó que cuando volvió a verlo durante la noche llevaba una remera oscura.

Antonio Benítez es el tío político de Loan Peña Foto: Noticias Argentinas

El director de Defensa Civil también reconoció tener un vínculo cercano con tres de los imputados: el comisario Maciel y el matrimonio integrado por María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez. Precisamente, señaló que fue a esa pareja a quien consultó en la casa de Catalina Peña sobre cómo se había producido la desaparición de Loan.

El cambio en la zona de búsqueda

Ojeda explicó que inicialmente recibió información sobre el recorrido que había realizado el grupo antes de la desaparición. Camila Núñez, prima política de Loan, le indicó que el grupo se había dirigido hacia el naranjal por un sendero que bordeaba el cementerio. Sin embargo, posteriormente le aclararon que el trayecto había sido realizado por el camino.

El bombero destacó la magnitud del operativo desplegado para encontrar al niño. Según declaró, participaron 983 uniformados de diferentes fuerzas y se rastrillaron más de 35.000 hectáreas mediante operativos terrestres y drones: "Nunca vi algo así. A las 19 de ese jueves ya había más de 150 policías buscando a Loan".

Qué dijo sobre el hallazgo del botín de Loan

Ojeda relató que el viernes por la noche le manifestó al fiscal Juan Carlos Castillo que consideraba que Loan no estaba perdido en el campo. Sin embargo, según su testimonio, el fiscal decidió mantener la búsqueda durante algunos días más debido al hallazgo del botín del niño, que permitía sostener la posibilidad de que estuviera perdido.

Para Ojeda, ese hallazgo modificó el rumbo del operativo. El bombero calificó al botín como “plantado” en un lodazal y aseguró que su aparición provocó que la búsqueda se reorientara hacia la ruta 12.

Durante su declaración, también se refirió al comportamiento del comisario Walter Maciel durante el operativo. Dijo que lo vio “muy preocupado” por la desaparición de Loan y que no detectó “algo raro” en el jefe de la comisaría.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de que alguien pudiera intentar desviar la investigación mediante un operativo de semejante magnitud: "Es imposible desviar una causa solicitando a todo el personal que llamó. Si alguien necesita encubrir algo, sería muy tonto tener 983 uniformados en el lugar".