Tragedia en Posadas: murió un hombre al caer con su ala delta motorizado

Un hombre de 40 años murió este jueves en Misiones luego de sufrir un accidente mientras volaba en un ala delta motorizado. El hecho ocurrió durante la tarde en las inmediaciones de Posadas y, de acuerdo con la información policial, la aeronave habría impactado contra cables del tendido eléctrico.

La víctima fue identificada como Alexander Koch, quien perdió la vida en el lugar como consecuencia de la fuerte caída.

El accidente se registró en una zona rural del paraje Ojo de Agua, ubicado aproximadamente a tres kilómetros al sureste de Posadas. Según el relato aportado por la madre del hombre a la Policía, su hijo habría utilizado el equipo por primera vez.

De acuerdo con esa reconstrucción inicial, Koch logró recorrer unos 250 metros en vuelo antes de enredarse con los cables. Tras el impacto, cayó sobre un sector de pastizales.

Luego del accidente, el ala delta motorizado se incendió, por lo que se desplegó un operativo policial en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el hombre había fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas. La zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos.

Las autoridades buscan ahora determinar con precisión cómo se produjo el impacto contra el tendido eléctrico y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la caída.

La investigación quedó en manos de los organismos correspondientes, que deberán establecer la mecánica del accidente y reunir los elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.