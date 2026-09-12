Preocupación en Vélez: operaron de urgencia a Emanuel Mammana y quedó en Cuidados Intensivos

Emanuel Mammana , defensor de Vélez , debió ser operado de urgencia luego de sufrir un fuerte golpe durante el partido ante Newell's. El futbolista presentó múltiples fracturas de costillas que derivaron en un neumotórax y permanece internado en Cuidados Intensivos , aunque se encuentra estable.

El incidente ocurrió a los 10 minutos del segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio de Vélez, que terminó 1-1. Mammana chocó con el arquero de su equipo, Tomás Marchiori, mientras ambos intentaban intervenir en un centro.

Luego del partido, Vélez informó oficialmente el estado de salud del defensor. “ Mammana sufrió un traumatismo de hemitórax derecho que le provoca la fractura de varias costillas y neumotórax ”, explicó la institución a través de sus redes sociales.

Según detalló el Fortín, el futbolista “fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural”. Además, el club informó que “Emmanuel está estable, en Cuidados Intensivos por precaución”.

El parte médico también señaló que se espera una evolución clínica favorable y dejó abierta la posibilidad de una nueva intervención: “Se espera la evolución clínica satisfactoria y la eventual resolución quirúrgica, en caso de ser necesario, de las fracturas costales”.

PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

Qué es un neumotórax

El neumotórax se produce cuando se acumula aire en el espacio ubicado entre el pulmón y la pared torácica, conocido como cavidad pleural. Esa acumulación puede provocar un colapso parcial o total del pulmón afectado.

Entre los síntomas habituales se encuentran el dolor repentino y agudo en el pecho o en el costado, además de falta de aire o dificultad para respirar. La gravedad y el tratamiento dependen de la causa y de la magnitud del neumotórax.