"La muerte de Maradona fue su responsabilidad": la fuerte declaración de los peritos durante el juicio

El jueves por la noche, se dieron a conocer las declaraciones de los peritos en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El histórico jugador de fútbol murió como consecuencia de un “evento cardíaco agudo” que no podía preverse , según sostuvo el cardiólogo Ricardo Iglesias durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. José Antonio Maya, otro de los peritos que participó de la junta médica, coincidió en que el fallecimiento del exfutbolista fue súbito e imprevisible.

Iglesias, quien trabaja en la Fundación Favaloro y actuó como perito de parte de la psiquiatra Agustina Cosachov , fue consultado durante la audiencia por Vadim Mischanchuk, abogado defensor de la profesional. “Maradona murió como consecuencia de un evento cardíaco”, sostuvo el especialista. Sin embargo, aclaró que “no se pudo establecer con certeza cuál fue el motivo de esa descompensación” .

Según explicó, solamente pudo comprobarse que existieron una isquemia y una arritmia, aunque no fue posible determinar cuál de las dos se produjo primero. “Fue algo agudo”, afirmó.

Iglesias también respaldó el plan farmacológico desarrollado por Cosachov y señaló que no guardaba relación con el evento cardíaco que derivó en la muerte del exfutbolista. Además, sostuvo que los signos que familiares de Maradona describieron como una “desmejora” durante sus últimos días no estaban vinculados con la causa del fallecimiento. Entre ellos mencionó la hinchazón abdominal, los ronquidos y la voz robótica señalada por distintos testigos.

Más tarde declaró José Antonio Maya , de 81 años, exintegrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El especialista había participado de la junta médica en representación de Leopoldo Luque , médico personal de Maradona. Maya explicó que analizó el material incorporado a la causa y concluyó que se trató de un “fallecimiento natural, súbito, cardíaco, con evidencia anatomopatológica y sin enfermedad previa” .

“Maradona se murió inesperadamente, de golpe”, sostuvo ante el tribunal. De acuerdo con su exposición, el exfutbolista no presentaba evidencias objetivas de una insuficiencia cardíaca previa y los estudios incluidos en sus historias clínicas no mostraban signos compatibles con una cardiopatía crónica.

Ambos especialistas coincidieron en que, pese a que Maradona había atravesado episodios cardíacos anteriormente, en 2020 no tenía una patología cardíaca activa, según los estudios y las historias clínicas de la Clínica Ipensa y de Olivos.

“La muerte de Maradona fue responsabilidad de Maradona”

Uno de los momentos centrales de la audiencia se produjo cuando Maya fue consultado sobre los síntomas que había presentado el exfutbolista antes de su fallecimiento. “Las señales que podían haber detectado un malestar exigían mínimamente que el médico pudiera ver al paciente. Ese acto es una manifestación de autonomía”, sostuvo.

A continuación, afirmó: “Por eso la muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad”. El perito fundamentó esa afirmación al señalar que el exfutbolista “no se dejaba revisar”. También cuestionó que a partir de una autopsia pueda determinarse una alteración funcional del corazón y sostuvo que no existen elementos suficientes para afirmar que Maradona atravesó una agonía prolongada.

Quiénes están imputados en el juicio por la muerte de Maradona

Las declaraciones de Iglesias y Maya se produjeron en el juicio en el que se analizan las responsabilidades médicas relacionadas con la muerte de Diego Maradona, ocurrida en noviembre de 2020.

Además de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, están imputados Ricardo Almirón, enfermero; Gisella Madrid, enfermera; Nancy Forlini, médica de Swiss Medical; Mariano Perroni, jefe de enfermeros; Carlos Díaz, psicólogo; y Pedro Di Spagna, médico clínico.

Las exposiciones de este jueves estuvieron centradas en las conclusiones médicas de los dos peritos de parte, quienes coincidieron en caracterizar el fallecimiento como consecuencia de un evento cardíaco agudo y sostuvieron que no podía preverse.