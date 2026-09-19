Cómo utilizan la IA los abogados y qué nuevas herramientas se implementan en Mendoza

La inteligencia artificial comenzó a ocupar un lugar cada vez más concreto dentro de la práctica profesional de los abogados mendocinos. Ahora, el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial presentó una herramienta propia para buscar jurisprudencia mediante IA .

El sistema está destinado a profesionales matriculados en la Primera Circunscripción que tengan la cuota al día. Según informó el Colegio, trabaja sobre miles de sentencias de los fueros Civil y Laboral, correspondientes a las distintas instancias judiciales y circunscripciones de Mendoza, con fallos actualizados desde 2024. La institución adelantó que más adelante incorporará jurisprudencia penal.

La propuesta fue desarrollada por el ingeniero Álvaro Amengual y funciona como una plataforma de búsqueda y recuperación de información asistida por inteligencia artificial . La particularidad es que no pretende responder solamente a partir de lo que "sabe" un modelo, sino recuperar información de una base de sentencias previamente seleccionadas y mostrar el fallo en el que sustenta la respuesta, según explicó el Colegio.

Para los matriculados, la idea es poder realizar una consulta utilizando lenguaje natural, es decir, plantear una pregunta o describir un caso en términos similares a los que usarían al hablar con otro profesional. El sistema busca identificar jurisprudencia relacionada, ordenarla y contextualizarla para reducir el tiempo que demanda una búsqueda tradicional.

El Colegio de Abogados apuesta por la IA para agilizar consultas jurídicas y los profesionales cuentan qué tareas ya resolvieron con estas herramientas.

La herramienta estará disponible inicialmente en computadoras del Colegio de Abogados y en las sedes que funcionan en los Tribunales Civiles y Laborales. La presidenta del Directorio, Alejandra Lanci, explicó que el objetivo no es reemplazar al abogado , sino liberar tiempo para el análisis del caso y la elaboración de estrategias.

"Con esta herramienta buscamos, precisamente, que los abogados tengamos más tiempo para pensar: más tiempo para estudiar el caso, para construir un argumento, para diseñar una estrategia", señaló Lanci. También remarcó que el vínculo de confianza con el cliente y el criterio profesional continúan siendo parte central del trabajo.

La discusión aparece en un momento en que la IA ya está siendo utilizada por profesionales para distintas tareas. En Mendoza, además, existe un buscador oficial del Poder Judicial que permite consultar sentencias de la Suprema Corte, cámaras y fallos de primera instancia, aunque abogados consultados por MDZ plantearon dificultades para encontrar determinados precedentes.

Qué tareas ya resuelve la IA

La abogada Laura Canizzaro considera que el Derecho no puede quedar al margen de los avances tecnológicos. "La herramienta del Colegio de Abogados sin dudas puede ser muy útil, pero también reconozco que ya existen herramientas de IA que con prompts correctos y conectores fidedignos arriban a esos resultados de búsqueda", explicó.

Para Canizzaro, uno de los aspectos positivos de la iniciativa es que permite que el ámbito profesional empiece a incorporar estas herramientas sin plantearlas necesariamente como una amenaza. En su experiencia, la IA ya tuvo impacto en tareas que no necesariamente implican redactar un escrito.

"Sobre todo al análisis de documentación, la síntesis de cuerpos extensos de expedientes y la organización diaria del trabajo", detalló. Según contó, en áreas donde manejan un volumen importante de causas, estas herramientas modificaron la organización y la dinámica de trabajo y les permiten llevar al día buena parte de los expedientes.

Agustín Bertirossi, otro de los abogados consultados, puso el foco en otro de los problemas que puede aparecer al buscar jurisprudencia con herramientas de IA generales: la posibilidad de que una respuesta incluya antecedentes inexistentes. "A veces, uno le pregunta a la IA, no sé, sobre un caso referido a algo puntual y capaz que se lo inventa", contó. La advertencia coincide con casos documentados en otros tribunales argentinos, donde se detectaron presentaciones con referencias a fallos inexistentes atribuidas al uso sin control de IA generativa.

El problema de confiar en una respuesta sin verificarla

En ese punto aparece una de las diferencias que los abogados consultados encuentran entre una herramienta general de IA y una plataforma construida específicamente sobre una base de jurisprudencia. Bertirossi consideró que contar con expedientes y sentencias reales de Mendoza puede ser una ventaja para una tarea en la que la precisión de las fuentes resulta fundamental.

Al mismo tiempo, el abogado señaló que la herramienta tiene un alcance temporal que debe ser tenido en cuenta al realizar las búsquedas. Su observación apunta a que, aunque una base pueda ser amplia, ningún buscador debería interpretarse como si reuniera automáticamente toda la jurisprudencia existente.

La abogada de la Defensoría Pública Mariana Silvestri todavía no tuvo acceso a la herramienta del Colegio y por eso prefirió no evaluarla. Sin embargo, sí contó cómo comenzó a utilizar IA en su trabajo: "A veces la uso como para que me resuma algunos textos, información, cuando estoy buscando información para estudiar los casos", detalló.

Silvestri marcó una precaución que se repite entre los profesionales consultados: no tomar automáticamente como verdadera una respuesta generada por una IA. "No me fío de la totalidad, por ejemplo, del ChatGPT, no me fío de las fuentes, entonces chequeo mucho", explicó. Por ahora, la utiliza principalmente para resumir textos extensos y ordenar información, pero no para elaborar sus exposiciones.

Una herramienta que no reemplaza la revisión profesional

El abogado Ignacio Melo, en dialogo con MDZ, también, destacó la utilidad potencial de la plataforma, aunque todavía no pudo probarla personalmente porque funciona en las sedes del Colegio. "Sirve, porque realmente buscar jurisprudencia en Mendoza es muy difícil", señaló.

Melo comparó la propuesta con el sistema de jurisprudencia disponible en el sitio del Poder Judicial de Mendoza. Según explicó, ese buscador requiere realizar consultas bastante específicas y no siempre resulta sencillo llegar al resultado esperado. El Poder Judicial, por su parte, mantiene actualmente una sección de jurisprudencia que reúne sentencias de distintos niveles y circunscripciones.

El abogado también señaló una diferencia vinculada con las distintas instancias de la Justicia Civil. Explicó que existen juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y, como instancia extraordinaria, la Suprema Corte de Justicia, y planteó que el acceso a determinados fallos de primera instancia puede resultar más difícil dentro de los sistemas actuales.

La nueva plataforma reúne jurisprudencia civil y laboral y permite consultar casos mediante preguntas, mientras profesionales analizan sus ventajas y límites. Archivo

El debate, entonces, no pasa solamente por si la IA puede encontrar un fallo más rápido. También aparece una cuestión básica para cualquier abogado: qué fuente está utilizando, de dónde salió la respuesta y cómo se puede comprobar antes de incorporarla a un caso. El propio Poder Judicial de Mendoza mantiene herramientas de consulta de jurisprudencia y compendios de fallos, mientras que la nueva plataforma del Colegio propone sumar una forma diferente de acceder a esa información.

La experiencia de otras jurisdicciones muestra por qué esa verificación no es un detalle menor. En Río Negro, por ejemplo, el Superior Tribunal estableció que el uso de herramientas de IA generativa no elimina el deber de control profesional y llegó a llamar la atención a una abogada por citas de precedentes que no correspondían a jurisprudencia real del tribunal.

Así, la llegada de esta herramienta a Mendoza abre una discusión que va más allá de una nueva forma de buscar fallos. La IA puede acelerar tareas como resumir expedientes, ordenar información o localizar antecedentes, pero los profesionales consultados coinciden en que la respuesta obtenida necesita ser revisada y contrastada antes de utilizarse en una actuación jurídica.