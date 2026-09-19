Alerta por El Niño: se esperan vientos y tormentas para este domingo y lunes en el AMBA y varias provincias

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla para la región del AMBA y otras provincias del país para este domingo 20 y lunes 21 . De acuerdo al organismo , se esperan lluvias y vientos fuertes que podrían tener capacidad de daño.

Además de la Capital Federal , las provincias que se verán afectadas el domingo 20 son Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Asimismo, ciertas regiones de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy también rigen bajo esta alarma.

En el caso de San Juan y Santa Cruz , en algunas regiones hay incluso alerta naranja , lo que significa fenómenos meteorológicos peligrosos.

Con respecto a cómo estará el tiempo en el AMBA para este día, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 mm y vientos del sector oeste que rotan hacia el sur, con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Para el lunes 21, únicamente estarán en alerta amarilla la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y las zonas este de La Pampa, Río Negro y Chubut. No hay territorios bajo alerta naranja.

Para la tarde del lunes en el AMBA se esperan vientos fuertes del sector oeste rotando hacia el sur con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El Niño podría intensificarse en los próximos meses

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que El Niño podría intensificarse durante los próximos meses hasta convertirse en un episodio muy fuerte y extender sus efectos hasta comienzos de 2027.

Los especialistas coinciden en que el impacto de El Niño no se presenta de la misma forma en todo el territorio argentino. La señal suele ser más marcada en el litoral y el noreste, donde puede registrarse un aumento de las lluvias y de las tormentas fuertes.

Uno de los principales factores de riesgo está relacionado con la concentración de las precipitaciones en períodos breves. Varias provincias pusieron en marcha medidas para intentar contener la situación lo mejor posible.