El Niño golpea a España: las lluvias suspendieron un partido de La Liga y anticipan más tormentas

El temporal golpeó Valencia, anegó el campo de juego y encendió las alertas en España ante la intensificación del fenómeno de El Niño.

En medio de la llegada de El Niño a España, las lluvias obligaron a suspender un encuentro de La Liga.

Las fuertes lluvias que golpearon Valencia obligaron a suspender el partido entre Levante y Athletic Club por La Liga, en medio de un escenario meteorológico marcado por la rápida intensificación de El Niño. Aunque en España su influencia no es directa, las previsiones apuntan a un otoño con temperaturas elevadas y precipitaciones por encima de la media en distintas regiones de este país.

Las fuertes lluvias obligaron a suspender un partido de La Liga El encuentro entre Levante y Athletic Club, previsto el miércoles para las 21.30 en el Ciutat de Valencia, no pudo disputarse después de que una fuerte lluvia comenzara a caer alrededor de media hora antes del inicio. La AEMET había activado la alerta naranja por precipitaciones intensas en la provincia de Valencia y, pese a que los jugadores realizaron el calentamiento con normalidad, el campo terminó completamente inundado.

X/@LevanteUD La cantidad de agua incluso provocó que el túnel al vestuario quedará anegado y afectó también sectores de las tribunas protegidas por la cubierta del estadio. Tras una reunión entre los árbitros, LALIGA y ambos clubes, se decidió suspender definitivamente el encuentro.

El Niño alcanzó la categoría de “súper” El episodio coincide con una acelerada intensificación de El Niño, el ciclo climático natural caracterizado por temperaturas superiores a la media en las aguas ecuatoriales del océano Pacífico. La NOAA registró un valor semanal de 2,0 °C por encima de la media en el Índice Oceánico Niño Relativo para la región Niño 3.4, el umbral correspondiente a la categoría oficial de “muy fuerte” y conocida de manera no oficial como “Súper Niño”.

Las previsiones indican que el fenómeno todavía podría ganar intensidad. Según explicaron, existe una probabilidad superior al 90 % de que alcance la categoría “muy fuerte” durante el otoño y el invierno de 2026-27, mientras que la NOAA asigna un 75 % de posibilidades de que entre octubre y diciembre alcance una magnitud excepcional respecto de los episodios registrados desde 1950.