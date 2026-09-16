El invierno se despide con calor intenso y tormentas: cómo será el inicio de la primavera

El invierno tendrá una despedida con temperaturas muy contrastantes en buena parte de la Argentina. Tras el ingreso de aire frío que provocó heladas generalizadas y registros bajo cero en la región Pampeana, las marcas térmicas comenzarán a subir rápidamente desde este jueves y alcanzarán valores de entre 30 y 35 °C en distintos sectores del centro y norte del país.

El cambio estará acompañado por el regreso de la humedad, las lluvias y las tormentas , que afectarán a diferentes provincias durante el fin de semana y especialmente durante el domingo, en la previa del comienzo oficial de la primavera .

El dato más destacado del frío de este miércoles fue el registro de -6,8 °C en Tandil, que se convirtió en uno de los puntos más fríos de la región central.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la máxima pasará de unos 15 °C este miércoles a 23 °C el jueves.

El marcado descenso térmico tendrá una corta duración. A partir del jueves, el desplazamiento del sistema de alta presión permitirá el regreso del viento del norte y comenzará una rápida recuperación de las temperaturas.

El salto también será importante en otras ciudades del centro del país : Rosario y Santa Rosa podrían pasar de máximas cercanas a 20 °C a unos 27 °C, mientras que Córdoba alcanzaría alrededor de 27 °C.

En el norte argentino, las máximas se ubicarán entre 24 y 29 °C, aunque hacia el final de la semana comenzará a intensificarse el calor.

Tormentas fuertes en el norte

El viernes marcará el regreso de las precipitaciones al extremo norte del país. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con especial atención en Formosa. En algunos sectores de esa provincia podrían registrarse más de 50 milímetros acumulados durante la jornada. También existe probabilidad de lluvias aisladas en Misiones, el norte de Chaco y el norte de Corrientes.

Durante el sábado, las condiciones de inestabilidad continuarán en el extremo norte. Formosa y Misiones podrían recibir tormentas localmente fuertes, con acumulados estimados de 50 a 100 milímetros.

El domingo será una jornada de temperaturas muy elevadas para la época en distintos sectores del norte argentino.

En zonas del este de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, las máximas podrían alcanzar entre 32 y 37 °C.

En el centro del país, en cambio, el domingo comenzará con temperaturas agradables a cálidas, pero el panorama cambiará durante el día con el avance de un frente frío proveniente del norte de la Patagonia.

Las primeras lluvias y tormentas aisladas podrían aparecer desde la mañana sobre sectores de Mendoza, San Luis, La Pampa y el sudoeste bonaerense.

Durante la tarde y la noche, el área de inestabilidad avanzaría sobre el resto de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y el sur del Litoral. El cambio será brusco: las tormentas estarán acompañadas por un descenso rápido de las temperaturas después de máximas que, en la previa, podrían ubicarse entre 25 y 33 °C en buena parte de la región central.

Primavera con viento sur y descenso térmico

La primavera comenzará oficialmente el lunes 21 de septiembre con un escenario muy diferente al de las jornadas anteriores. El avance del frente frío provocará fuertes vientos del sur y un marcado descenso de las temperaturas en amplios sectores del centro y norte argentino.

Además, todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en provincias del norte y sobre la costa bonaerense.

Así, el cierre del invierno estará marcado por un fuerte contraste: heladas y temperaturas bajo cero en el inicio de la semana, calor de hasta 37 °C hacia el fin de semana y tormentas antes del ingreso de aire frío que dará paso a la primavera.