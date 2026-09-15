El calor de primavera llega al país y las lluvias vuelven el fin de semana

Después de varios días marcados por el ingreso de aire frío de origen polar, las condiciones meteorológicas comenzarán a modificarse en Argentina. A partir de este miércoles, el ingreso de aire más cálido desde el norte favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas, con un escenario más cercano al de la primavera .

El cambio será gradual y tendrá distintas características según la región. Mientras gran parte del centro del país tendrá condiciones dentro de los valores habituales para esta época, el norte, el oeste y sectores del norte patagónico registrará calor , con máximas que podrían llegar hasta los 32 °C.

El panorama se mantendrá estable durante buena parte de la semana. Hasta el viernes, la probabilidad de lluvias será muy baja en prácticamente todo el territorio continental argentino. En regiones como el NOA, el Litoral y la zona pampeana, los acumulados previstos hasta ese momento serán prácticamente insignificantes.

La Patagonia cordillerana tendrá un comportamiento diferente. Hasta el jueves se esperan precipitaciones débiles en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El escenario comenzará a modificarse desde el viernes por la tarde, cuando las precipitaciones empiecen a organizarse sobre el norte argentino. El NOA será una de las primeras regiones afectadas y la actividad aumentará durante la noche y especialmente el sábado.

Las provincias que podrían recibir los mayores acumulados serán Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, norte de Corrientes y Misiones.

Para el viernes se estiman entre 10 y 30 milímetros, mientras que durante el sábado los acumulados podrían alcanzar entre 30 y 60 milímetros en distintos sectores. Los registros más importantes se concentrarían en el este de Misiones y Corrientes, donde puntualmente podrían superar esos valores.

El domingo todavía podrían registrarse lluvias residuales e inestabilidad en el NOA, antes de que las condiciones comiencen nuevamente a mejorar hacia el comienzo de la próxima semana.

Un fin de semana con contrastes

La provincia de Buenos Aires y La Pampa también podrían tener algunos episodios de inestabilidad, aunque de menor magnitud. Para el sábado se prevén chaparrones aislados principalmente en sectores de la costa bonaerense, con acumulados de entre 5 y 10 milímetros.

De esta manera, la semana estará marcada por un cambio progresivo del escenario meteorológico: del frío intenso de los últimos días se pasará a jornadas más cálidas y estables, para luego dar lugar a un período de lluvias concentradas principalmente en el norte durante el fin de semana.

El comportamiento de las precipitaciones también tendrá impacto sobre la disponibilidad de humedad. Mientras las lluvias serán un alivio para algunas zonas del norte que presentan déficit, la región central continuará con un escenario más seco.