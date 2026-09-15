La planta ideal para sembrar en septiembre y llenar de flores el hogar

La petunia es una planta ideal para balcones pequeños: crece en maceta y necesita pocos cuidados. Perfecta para sembrar este mes.

Cuando llega la primavera, los balcones empiezan a llenarse de color. No hace falta tener un jardín para conseguirlo. Hay plantas que se adaptan muy bien a los espacios reducidos y pueden crecer sin problemas en macetas. Una de ellas es la petunia, una planta ornamental que se destaca por sus flores, que pueden ser violetas, rosas, rojas o blancas.

La petunia puede sembrarse a partir del 21 de septiembre, cuando comienza la primavera en el hemisferio sur. En esta época aumentan las temperaturas y las horas de luz. Estas condiciones favorecen el desarrollo de las plantas con flores. Es una alternativa práctica para quienes tienen un balcón pequeño, una terraza o incluso una ventana.

Petunia, la planta ideal para sembrar en septiembre y llenar de flores el balcón Cómo cultivar esta planta Para comenzar el cultivo se necesita una maceta con agujeros en la base para facilitar el drenaje. El recipiente no tiene que ser demasiado grande. Sí debe contar con el espacio suficiente para que las raíces puedan crecer sin quedar apretadas.

Las semillas se colocan sobre la superficie del sustrato y se cubren apenas. No es recomendable enterrarlas demasiado. Durante los primeros días, la tierra debe mantenerse húmeda, pero sin exceso de agua. La petunia necesita un sustrato liviano y con buen drenaje.

La luz también cumple un papel importante. Para favorecer la floración, lo ideal es ubicarla en un lugar luminoso donde reciba varias horas de sol directo. En los días de mucho calor hay que controlar el sustrato con mayor frecuencia, porque la maceta puede secarse más rápido.