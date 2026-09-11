Las plantas de flores amarillas que florecen en septiembre y son tendencia en primavera

Descubrí cuál es la planta ideal para sumar a tu patio en septiembre y por qué regalar flores de este color es tradición en primavera.

La caléndula, la margarita amarilla, el girasol y el narciso son plantas clásicas que aportan calidez y decoran los espacios al aire libre como ninguna otra. Sin embargo, además de estas opciones populares, existen dos variedades trepadoras y arbustivas que llaman la atención por su floración dorada y de gran impacto durante el inicio de la primavera: el jazmín amarillo y la forsitia.

Esta especie de jazmín ofrece flores amarillas en forma de cascada. Freepik Jazmín amarillo y forsitia: los dos emblemas amarillos de la temporada Ambas plantas se convierten en las grandes protagonistas de septiembre gracias a la abundancia de sus flores y a la facilidad de su cultivo:

Jazmín amarillo (Jasminum mesnyi) : conocido también como Jazmín de San José, es una especie trepadora que destaca cuando el clima templado y la radiación solar estimulan la apertura de sus pimpollos. Sus ramas flexibles crecen formando una llamativa cascada de flores, convirtiéndose en la opción idónea para vestir paredes, muros, pérgolas o rejas.

Forsitia (Forsythia): Este arbusto se distingue por un fenómeno muy particular: sus ramas se cubren completamente de flores de un amarillo intenso antes de que broten sus primeras hojas verdes. Su estallido de color es una de las señales más claras que marcan la llegada definitiva de la primavera al jardín. Las flores amarillas de Forsythia marcan el inicio de la primavera en el jardín. Foto: Freepik Por qué se regalan flores amarillas en septiembre Más allá de la jardinería, regalar flores de este color durante septiembre se consolidó como un fenómeno de la cultura popular en Argentina y un clásico de cada año en las redes sociales.