La razón por la que debes poner sal gruesa en la lengua de suegra

Prueba este método simple y observa cómo tu lengua de suegra recupera toda su vitalidad en poco tiempo.

La lengua de suegra es una planta resistente que requiere muy pocos cuidados en el hogar. Agregar un puñado de sal gruesa en la tierra ayuda a combatir hongos y gusanos molestos. Este método natural mantiene las hojas firmes y libres de infecciones en la base.

Los beneficios de la sal gruesa en las plantas de interior El uso de sal de grano elimina caracoles y babosas. Al colocar una capa delgada en la superficie creas una barrera protectora. Las plagas no tocarán la raíz ni los tallos de tu maceta favorita.

Hay una planta que supera a la lengua de suegra. Shutterstock La sal marina de grano grueso ayuda a controlar el exceso de humedad. Si te pasaste de agua al regar, la sal absorbe el exceso en la tierra. Esto evita que la raíz de la planta sufra pudrición por falta de ventilación.

Para aplicarlo solo debes colocar una cucharada pequeña alrededor de las hojas lejanas al centro. Es importante no abusar de la cantidad para no alterar el pH del suelo. Con repetir este proceso una vez cada tres meses es más que suficiente.