Del calor a las tormentas: así estará el tiempo en el AMBA los últimos días de invierno

El invierno comienza a despedirse con varios días de tiempo estable y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ). Sin embargo, el escenario cambiará de manera marcada durante el domingo, cuando el ingreso de un frente frío provoque lluvias, tormentas y un posterior descenso térmico.

Según el pronóstico, el ambiente primaveral se mantendrá durante viernes y sábado en el AMBA. Las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre 23 y 24 °C, mientras que las mínimas seguirán siendo frescas, aunque con una tendencia ascendente.

Durante estas jornadas predominarán los vientos del noreste y del este, entre débiles y moderados, y no se prevén precipitaciones en la región. La estabilidad comenzará a romperse el domingo 20 de septiembre, cuando avance un frente frío sobre Buenos Aires.

La inestabilidad aumentará durante la tarde y, hacia el atardecer o la noche, podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas. El pronóstico contempla actualmente una probabilidad de precipitaciones cercana al 70% y acumulados estimados de entre 5 y 20 milímetros.

En principio, los fenómenos serían de intensidad leve a moderada , aunque no se descarta que alguna tormenta pueda presentar mayor actividad de manera puntual.

El cambio de tiempo tendrá su mayor impacto durante el lunes 21, cuando el viento rote al sudoeste y se intensifique.

Las ráfagas podrían superar los 50 o 55 km/h, especialmente durante el mediodía y la tarde. Al mismo tiempo, las temperaturas bajarán luego del fin de semana templado: se espera una máxima cercana a los 19 °C y una mínima de alrededor de 14 °C.

Así, los últimos días del invierno y el comienzo de la primavera estarán marcados por un escenario típico de transición: jornadas cálidas y soleadas que alternarán con ingresos de aire frío, lluvias y períodos de viento intenso.