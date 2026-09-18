Se complica la situación judicial de Facundo Moyano tras la renuncia de sus abogados: el motivo

La defensa del dirigente dio un paso al costado. La decisión llega en medio de una investigación judicial que apunta a que Moyano violó la perimetral al recibir a su expareja en un hotel.

La situación judicial de Facundo Moyano se complica. En las últimas horas, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina presentaron un escrito ante la fiscalía para renunciar formalmente a la defensa del dirigente, quien se encuentra imputado por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja, Candela Arizaga.

El argumento oficial de los letrados apuntó a "desavenencias insalvables en la estrategia de defensa", pero el trasfondo de esta intempestiva salida expone una trama de celos, provocaciones en redes sociales y graves torpezas legales. El detonante fue la apertura de una investigación paralela para determinar si Moyano desoyó la orden de restricción perimetral, condición impuesta por la Justicia para mantener su libertad, al recibir a Arizaga en el apart-hotel del centro donde se encontraba alojado.

Los detalles del panorama que envuelve a Moyano Según comentó Rolando Barbano, Arizaga no habría roto la perimetral una sola vez, sino en cuatro oportunidades. La secuencia que acorraló a Moyano comenzó cuando ella misma publicó una fotografía desde el hotel. ¿El motivo? Marcar territorio. Días antes, una tercera mujer llamada Solana Sánchez, dueña de un sex shop y quien asegura ser la "verdadera novia" del dirigente, también había visitado el lugar. Al enterarse, Arizaga acudió al complejo y documentó su presencia en redes para que la otra joven lo viera.

Esta guerra derivó en consecuencias penales reales. A raíz de la publicación, la policía allanó el apart-hotel, secuestró los libros de registro, que confirmaron la estadía del dirigente, y confiscó la máquina de DVR que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad. El juez de la causa ya autorizó a los peritos a abrir los archivos de video. De confirmarse visualmente el encuentro, la situación de Moyano quedaría indefendible frente a la fiscalía.