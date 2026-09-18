Sospechas de infidelidad y perimetral: Candela Arizaga confirmó que se separó de Facundo Moyano
En una nota para El Diario de Mariana, la influencer reveló que su relación con el exdiputado nacional: los detalles.
Candela Arizaga confirmó su separación de Facundo Moyano, luego del escándalo que atravesaron en las últimas semanas. La mediática habló sobre su situación sentimental y reconoció que todavía espera poder mantener una conversación con el hijo de Hugo Moyano para despejar varias dudas que quedaron después de la polémica.
En un móvil con El Diario de Mariana, Arizaga fue consultada por su presente y dejó en claro que la relación llegó a su fin. "Actualmente, de mi parte, no estoy de novia", reveló la joven
Esto fue lo que dijo Candela Arizaga en El Diario de Mariana sobre Facundo Moyano
Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre para la mediática es la versión sobre una supuesta infidelidad. Candela sostuvo que no tiene pruebas para confirmar lo ocurrido, aunque espera conocer la explicación de Moyano cuando puedan volver a hablar. "Veremos qué explicaciones tiene y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver, porque estuve muy mal con todo esto que salió", expresó la influencer.
El conflicto también tuvo consecuencias en el vínculo entre ambos. "Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó", comentó la modelo.
Mientras tanto, Arizaga reconoció que todavía atraviesa días complicados a raíz de todo lo sucedido. "Acá estoy, un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo", confesó la joven.
La influencer también se refirió a la posibilidad de que la versión sobre una infidelidad sea cierta y admitió que sería una situación difícil de afrontar. "Sería una enorme decepción, pero no tengo pruebas. Si eso es cierto, sería un bajón", dijo Candela.
Por ahora, Candela Arizaga mantiene la intención de poder hablar personalmente con Facundo Moyano y cerrar las cuestiones que quedaron pendientes entre ellos. "Quiero que levanten la perimetral para tener una charla con él para poder aclarar todas mis dudas y muchas cosas", cerró diciendo la modelo.