La ex de Facundo Moyano lo mandó al frente y decidió apuntar contra Candela Arizaga: su testimonio

El periodista Santiago Sposato se contactó con la apuntada como tercera en discordia y fue contundente con sus declaraciones.

Facundo Moyano vuelve a estar en el centro del escándalo luego de que dieron a conocer que la relación con Candela Arizaga estaría desgastada. Esto se debe a que surgió el nombre de una conocida tercera en discordia que habría detonado la crisis total en la pareja.

Se trata de Solana, una expareja del sindicalista, quien se contactó con un panelista del ciclo Primicias Ya (canal América). Sol se desempeña como modelo e influencer y no dudó en opinar al respecto luego de que su nombre comenzó a sonar con fuerza en los diferentes programas de espectáculos.

"Quiero que se termine esto porque yo estoy con otra persona. Yo con Facundo salí un año y medio, pasé Navidad con la familia de él", comenzó diciendo. Además, dejó en claro que, si bien salía con Candela Arizaga, siempre seguía en contacto con Facundo Moyano y confirmó que sabía que se veían, ya que no tenían una relación cerrada.

La ex de Facundo Moyano rompió el silencio En otra parte destacó que "yo sabía que estaba Candela en el medio y ella empezó a mandarme mensajes amenazándome. Él jugó a dos puntas, yo entendí y ella se ve que no, pensó que era la única", sentenció Solana Sánchez. También destacó que Arizaga le revisa las redes sociales.