El explosivo audio de Candela Arizaga contra Facundo Moyano que hace escalar la polémica: "Esto me..."

Candela Arizaga y Facundo Moyano volvieron a estar en el foco principal de los programas de espectáculos. Todo comenzó por la investigación de un supuesto incumplimiento de la perimetral, ya que se habrían encontrado en un apart hotel y a esto se le sumó el nombre de Solana, una expareja del sindicalista.

Solana "Sol" Sánchez es una reconocida modelo e influencer que, además, se desempeña profesionalmente en el rubro del Real Estate en la exclusiva zona de Puerto Madero. Luego de que salió a la luz este nombre, Candela compartió una fuerte historia en Instagram y en Primicias Ya (canal América) revelaron un durísimo audio que marca la crisis entre ambos.

"No le debes ni una sola gota de empatía a quien no pensó en ti mientras hacía exactamente lo que sabía que te iba a lastimar", fue la frase que subió Arizaga a su cuenta de Instagram. Esto generó polémica en redes, pero el audio deja en claro que no está nada bien la relación.

El audio de Candela Arizaga que confirma la crisis con Facundo Moyano "Yo volviéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levante la perimetral, estoy siempre para él. ¿Y él qué hace? Tranquilito en el hotel, mientras se lleva a minas, me cag... y encima lo mandan al frente. No, realmente esto me supera", fue el audio que se viralizó de Candela Arizaga.