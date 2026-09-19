Maratón de Buenos Aires 2026: cuáles serán los cortes de este domingo

Este domingo 20 de septiembre se realizará la Maratón Internacional de Buenos Aires 2026, una competencia de 42 kilómetros que reunirá a 16.384 corredores de 64 países y generará importantes restricciones al tránsito porteño. La largada será a las 7 de la mañana, en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

Para permitir el desarrollo de la carrera, el Gobierno de la Ciudad dispuso un operativo especial con cortes totales y restricciones en distintos puntos del recorrido.

Algunas interrupciones comenzarán durante la madrugada, mientras que otras se extenderán hasta pasado el mediodía.

Uno de los sectores más afectados será la Autopista Illia. Sus accesos y salidas permanecerán cerrados entre las 7 y las 14 del domingo.

Carlos Pellegrini, entre avenida Corrientes y Lavalle: corte de 4 a 14.

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, entre Maipú y Teniente General Juan D. Perón: corte de 3 a 14.

Mariquita Sánchez de Thompson, entre avenida de los Italianos y avenida Intendente Hernán Giralt: corte desde las 0 hasta las 14.

Además, se producirán interrupciones progresivas a medida que los corredores avancen por el circuito de la competencia.

Figueroa Alcorta estará cerrada desde este sábado

El operativo comenzará antes de la largada. La avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble, permanecerá cerrada desde las 9 del sábado 19 hasta las 14 del domingo 20.

A su vez, la rama norte de esa avenida, en el tramo comprendido entre las vías del Ferrocarril Mitre y Dorrego, estará vedada al tránsito desde las 22 del sábado hasta las 14 del domingo.

Estos cortes estarán vinculados directamente con la preparación y posterior desconcentración del evento.

El esquema de tránsito incluye puntos estratégicos vinculados con los accesos a la autopista y el recorrido de la carrera. Las restricciones alcanzarán distintos sectores de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca, barrios que forman parte del circuito de los 42 kilómetros.

La recomendación para quienes deban circular por la Ciudad durante la mañana del domingo es evitar las zonas afectadas y planificar los recorridos con anticipación.

A qué hora comienza la maratón

Los servicios para los corredores estarán disponibles desde las 5 de la mañana. A las 6:40 ingresarán a la manga los atletas de elite y los participantes con discapacidad.

Los corredores con discapacidad largarán a las 6:57, mientras que la salida principal está prevista para las 7.

La competencia tendrá una largada escalonada según los tiempos estimados de cada participante y el cierre oficial está previsto para las 13.

Por el volumen de participantes y la extensión del circuito, las restricciones de tránsito se mantendrán durante buena parte de la mañana, con liberación progresiva de las calles una vez que finalice el paso de los corredores.

En total, la competencia reunirá a 16.384 atletas, de los cuales 10.615 son argentinos y 5.769 extranjeros, por lo que se espera un importante movimiento en distintos sectores de la Ciudad.