Emoción total: Juan Cruz Yacopini subió un video manejando a nueve meses del accidente

Juan Cruz Yacopini publicó un video que emocionó a miles de personas . En las imágenes se lo ve al volante de un auto, manejando, un sueño cumplido a solo nueve meses del grave accidente que sufrió en el dique El Carrizal.

El piloto mendocino acompañó el video con un mensaje que combinó su humor característico con una gratitud genuina. "¡Uf! Menos mal que me toca verlo desde afuera, porque si llegaba a correr el Rally de Marruecos, les ganaba caminando y les arruinaba la fiesta a varios", bromeó,

Después bajó el tono y habló desde el corazón: "Hablando en serio, hoy solo me queda agradecerle a Dios y a todos ustedes por el apoyo incondicional. Después del accidente, el simple hecho de haber vuelto a subirme a un auto y manejar es un regalo enorme.

Juan Cruz Yacopini también aclaró que el momento fue supervisado y acompañado por profesionales, algo que transmitió con la misma ligereza de siempre: "Todo esto fue en un ámbito supervisado y con profesionales al lado. Tranquilos, bbs".

La publicación generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Para sus seguidores, el video de Juan Cruz Yacopini manejando no es solo la imagen de alguien recuperándose: es el símbolo de una vuelta que muchos esperaban y que él mismo parece disfrutar con la misma intensidad con la que corre.

En junio, el joven ya se había mostrado arriba de una camioneta. En el video se lo veía acelerando, frenando, manipulando los comandos y realizando movimientos que forman parte de la rutina de cualquier conductor.

El accidente

El 19 de diciembre, el deportista mendocino Juan Cruz Yacopini resultó gravemente herido tras protagonizar un accidente náutico en el dique El Carrizal, en el sector conocido como Camping El Biguá, según informó el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con el parte oficial, Yacopini se encontraba junto a un grupo de personas navegando en una lancha dentro del espejo de agua cuando decidió arrojarse para bañarse. La maniobra se realizó en una zona de escasa profundidad, lo que provocó que impactara violentamente contra el fondo.

Juan Cruz Yacopini caminando. IG Juan Cruz Yacopini

Como consecuencia del golpe, el deportista sufrió un severo traumatismo en la cabeza. Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato hasta un punto de encuentro sobre Ruta 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Durante el traslado, Juan Cruz Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras lograr estabilizarlo, fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato.

En ese centro asistencial le diagnosticaron “politraumatismo grave y shock medular”. Luego de una primera estabilización, el deportista fue trasladado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado bajo estricta observación médica y con diagnóstico reservado. En enero, fue trasladado al Instituto Fleni en Buenos Aires donde está en un proceso de rehabilitación.