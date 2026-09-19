La OMS advierte sobre la soledad y plantea un desafío: volver a construir espacios de encuentro

La conexión social ya es una prioridad de salud pública y el desafío también alcanza a las familias: generar espacios donde los adolescentes puedan pertenecer.

Quizás el desafío de esta época no sea simplemente enseñarles a nuestros adolescentes a estar menos conectados, sino ayudarlos a estar mejor vinculados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió colocar la conexión social entre las prioridades de salud pública mundial. En 2025, su Comisión sobre Conexión Social publicó un informe en el que señaló que aproximadamente una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad.

Entre adolescentes y jóvenes, la cifra es todavía más significativa: alrededor de uno de cada cinco manifiesta sentirse solo. El dato obliga a mirar más allá de las pantallas y preguntarnos qué estamos haciendo, como familias y como sociedad, para favorecer los vínculos reales.

Una vida llena de actividades Venimos hablando mucho acerca de nuestros adolescentes. No para observarlos con lupa, criticarlos o convertir cada nuevo comportamiento en un problema, sino porque detenernos a comprenderlos también es una manera de cuidar a nuestros futuros adultos. Primero apareció la búsqueda de visibilidad, reconocimiento y pertenencia en las redes sociales. Después, la inteligencia artificial comenzó a convertirse para algunos jóvenes en un interlocutor siempre disponible. Tal vez todas estas conversaciones nos estén llevando hacia una pregunta más profunda: ¿estamos creando una vida llena de actividades, pero pobre en encuentros?

Entre adolescentes y jóvenes, la cifra es todavía más significativa: alrededor de uno de cada cinco manifiesta sentirse solo. Archivo. La palabra encuentro supone que haya otro. Un cuerpo enfrente, una mirada, una presencia, alguien que pueda interrumpirnos, sorprendernos, incomodarnos, hacernos reír o pensar distinto. Porque los vínculos no aparecen espontáneamente por compartir un espacio: se construyen generando oportunidades para estar juntos, proponiendo, acercándonos y estando disponibles. Esto aparece cada vez con mayor frecuencia en las consultas de las familias: padres preocupados porque sus hijos se sienten solos, no tienen amigos o no encuentran un grupo de pertenencia. La pregunta es válida, pero quizás no debería interpelar solamente a las escuelas.

Volver a abrir las casas Nunca tuvimos tantas posibilidades de estar conectados: contactos, seguidores, grupos, comentarios y mensajes. Pero estar conectados no necesariamente significa sentirse acompañados. La propia OMS distingue la soledad de la cantidad de personas que tenemos alrededor: podemos estar rodeados de gente y sentirnos profundamente solos cuando existe una distancia entre los vínculos que tenemos y aquellos que necesitamos o deseamos. Por eso nuestros chicos necesitan sentirse parte, saber que su presencia importa y que su ausencia también sería advertida.