Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV: el itinerario completo

El viaje apostólico de León XIV a Córdoba tendrá una agitada agenda de actividades con los fieles y el clero.

El papa León XIV llegará a Córdoba durante la mañana del martes 10 de noviembre y desarrollará allí buena parte de la tercera jornada de su viaje. La primera actividad importante tendrá lugar durante la mañana en el sector de la Fábrica de Aviones.

Recorrido en Papamóvil El cronograma contempla que en las primeras horas de la mañana León XIV suba al Papamóvil, antes de la actividad central prevista para esa mañana en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea)

Al igual que ocurre en Buenos Aires y Luján, donde también en los que está contemplado el uso del vehículo papal, todavía se desconoce cuál será el recorrido que realizará León XIV.

León XIV se reunirá con el clero La segunda parte de la jornada tendrá un carácter diferente. Alrededor del mediodía, León XIV se dirigirá al Arzobispado de Córdoba, donde está previsto que permanezca durante las primeras horas de la tarde.

Posteriormente llegará uno de los momentos de mayor contenido religioso y simbólico de su paso por la provincia: la visita a la Catedral de Córdoba. Será la última de las grandes actividades contempladas durante su estadía en Córdoba.