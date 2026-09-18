Visita del papa León XIV a la Argentina: la Ciudad de Buenos Aires espera más de un millón de personas

La noticia de la visita del papa León XIV a la Argentina alegró a millones de fieles y la Ciudad de Buenos Aires ya se prepara para lo que definieron como el evento "probablemente más grande" que tuvo la capital.

"Creemos que va a generar un boom de turistas a nivel regional , sobre todo en los lugares a los que no va a ir, como Paraguay, Chile, Brasil", indicó el titular del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan, en una mesa de prensa en la que estuvo presente MDZ.

Como ya trascendió desde la primera vez que se anunció la visita del sucesor de Francisco, Leon XIV aterrizará en Buenos Aires el domingo 8 de noviembre . El martes 10 viajará a Córdoba y el miércoles 11, antes de partir a Perú, visitará la Catedral de Luján .

Con respecto a las actividades que realizará en la Ciudad de Buenos Aires, se supo que el domingo 8 llevará adelante una misa en el Monumento a los Españoles . El lunes 9 también se realizará la celebración, pero para los jóvenes .

La Ciudad espera que ambos eventos sean absolutamente multitudinarios: "Nosotros creemos que van a ser más de un millón de personas. Va a ser un desafío organizativo, obviamente. Va a estar todo el cuerpo diplomático, va a haber muchos representantes internacionales y él viene con 150 personas", detalló Díaz Gilligan.

Asimismo, desde la Ciudad están coordinando con todos los sectores vinculados al turismo para una mayor organización: "Estamos trabajando con los hoteles, con restaurantes, para que haya un cronograma ordenado y todos tengan en cuenta cómo va a ser el corte de calles, porque va a ser muy grande. Además, el tema de seguridad obviamente restringe mucho la movilidad en varios sectores", explicó.

"Es un desafío enorme de logística, pero la verdad que también va a tener un impacto grande en términos turísticos para la Ciudad. Los hoteles ya nos están diciendo que para esas fechas tienen un aumento de demanda muy significativo. Va a haber algunos arriba del 85% de ocupación, que es casi el 100%, porque siempre se reservan algo de back-up. Con lo cual me parece que va a ser una movida muy importante", enfatizó el titular de Turismo de la Ciudad.