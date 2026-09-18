Cómo ser voluntario durante la visita del papa León XIV a la Argentina: cómo inscribirse

La visita del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a movilizar a miles de personas que buscan participar de manera activa en las distintas actividades previstas para su llegada. En ese marco, continúa abierta la convocatoria para quienes quieran formar parte del operativo como voluntarios.

Según se informó, ya son más de 10.500 los inscriptos y la organización apunta a reunir cerca de 20.000 voluntarios para cubrir las necesidades logísticas de los tres encuentros.

La convocatoria está dirigida a personas de todo el país. Entre los principales requisitos se encuentran tener entre 18 y 65 años y ser argentino o contar con residencia en el país.

No es necesario vivir en Buenos Aires, Córdoba o Luján para participar. La organización señaló que ya se incorporaron voluntarios provenientes de distintas provincias argentinas.

Los voluntarios tendrán distintas funciones de acuerdo con las actividades y las necesidades de cada sede.

Entre las tareas previstas se encuentran la recepción y orientación de peregrinos, acompañamiento durante las vigilias, colaboración en servicios litúrgicos y tareas de logística.

También habrá personas destinadas a funciones administrativas y de coordinación, con el objetivo de ordenar el desplazamiento de los asistentes y facilitar el desarrollo de las distintas celebraciones.

La experiencia previa en voluntariados será valorada. También podrán indicar en el formulario si cuentan con formación vinculada a la salud, como medicina o enfermería, para ser tenidos en cuenta en las asignaciones.

Capacitación obligatoria y kit de trabajo

Quienes sean seleccionados deberán realizar una capacitación previa obligatoria antes de cumplir sus funciones.

Además, todos los voluntarios recibirán un kit de trabajo que podrán conservar una vez finalizada la visita papal.

La organización busca que la preparación permita coordinar a miles de personas y garantizar el acompañamiento de los peregrinos durante las diferentes actividades.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del Episcopado Argentino. Los interesados deben ingresar a episcopado.org y buscar el formulario correspondiente a la convocatoria de voluntarios para la visita de León XIV.

El formulario solicita datos personales, información sobre experiencias previas y la disponibilidad horaria para participar en las jornadas previstas en Luján, Buenos Aires y Córdoba.

Con la convocatoria todavía abierta, el objetivo es ampliar el número de colaboradores y llegar a los aproximadamente 20.000 voluntarios que la organización estima necesarios para cubrir el operativo.

La convocatoria representa, además, una oportunidad especialmente significativa para muchos jóvenes que no vivieron la última visita de un papa a la Argentina y que podrán participar por primera vez de un acontecimiento de estas características.